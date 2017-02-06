AnketÃ§ilerden Merkel'e kÃ¶tÃ¼ haber o partileri solladÄ±

Alman Sosyal Demokrat Parti'sinin yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n Martin Schulz olmasÄ±yla birlikte SPD, BaÅŸbakan Angela Merkel'in Ã¶nderliÄŸindeki Hristiyan Birlik partilerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.

Insa tarafÄ±ndan 3-6 Åžubat tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya göre, bir hafta öncesine kÄ±yasla kamuoyu desteÄŸini 4 puan artÄ±ran SPD, yüzde 31 oy oranÄ±na ulaÅŸtÄ±. Birlik partileri ise, aynÄ± sürede bir puan düÅŸüÅŸ yaÅŸayarak, yüzde 30'a geriledi. Seçim sonrasÄ± olasÄ± hükümet formülleri arasÄ±nda yer alan 'SPD liderliÄŸindeki büyük koalisyon'a destek de yüzde 61 olarak görülüyor. SPD, Sol Parti ve YeÅŸiller koalisyonuna destek ise yüzde 48 düzeyinde. Insa araÅŸtÄ±rmasÄ±nda Almanya'nÄ±n en güçlü üçüncü partisi olarak 'Almanya için Alternatif Partisi' (AfD) görünüyor. AfD'nin kamuoyu desteÄŸi yüzde 12 dolayÄ±nda. Sol Parti'nin yüzde 10, YeÅŸiller'in yüzde 7, Hür Demokrat Parti FDP'nin ise yüzde 6 oranÄ±nda oy almasÄ± bekleniyor.

SCULZ'A DESTEK DAHA FAZLA

Martin Schulz önderliÄŸindeki SPD'nin, diÄŸer kamuoyu yoklamalarÄ±nda da yükseliÅŸte olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Birkaç gün önce açÄ±klanan ARD DeutschlandTrend araÅŸtÄ±rmasÄ±nda, Schulz Merkel'i geride bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. AraÅŸtÄ±rmaya göre, baÅŸbakan doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seçilse Schulz'a destek yüzde 50, Merkel'e ise yüzde 34 düzeyindeydi.