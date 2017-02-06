Ana Sayfa | DÃœNYA 06/02/2017 20:43

Mahkeme yÃ¼zbaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren 5 terÃ¶riste idam cezasÄ± verdi


ÃœrdÃ¼n Temyiz Mahkemesi, yÃ¼zbaÅŸÄ± RaÅŸid ez-Zuyud'u Ã¶ldÃ¼ren 5 terÃ¶rist hakkÄ±nda kararÄ±nÄ± verdi.

Ürdün Haber AjansÄ± PETRA'nÄ±n yargÄ± kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre, Temyiz Mahkemesi, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin verdiÄŸi idam kararÄ±nÄ± onayladÄ±. SanÄ±klarÄ±n, "YüzbaÅŸÄ± RaÅŸid ez-Zuyud'un hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle sonuçlanan terör olaylarÄ±nÄ± düzenlemek, ÅŸahÄ±slara ve kamu malÄ±na yönelik terör saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirmek amacÄ±yla patlayÄ±cÄ± madde imal etmekle" suçlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Devlet Güvenlik Mahkemesi, 28 AralÄ±k'ta 5 kiÅŸinin idam edilmesine, 3 kiÅŸinin 15'er, 7 kiÅŸinin 10'ar, birinin 4 ve 4'ünün 3'er yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Ä°rbid kentinde mart ayÄ± baÅŸÄ±nda güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediÄŸi operasyon sÄ±rasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 yüzbaÅŸÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 4 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


AnketÃ§ilerden Merkel'e kÃ¶tÃ¼ haber o partileri solladÄ±

Alman Sosyal Demokrat Parti'sinin yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n Martin Schulz olmasÄ±yla birlikte SPD, BaÅŸbakan Angela Merkel'in Ã¶nderliÄŸindeki Hristiyan Birlik partilerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.

Sergey Ryabkov

Rusya ABD'yi Ä°ran konusunda uyardÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Sergey Ryabkov, ABD ve Ä°ran arasÄ±ndaki nÃ¼kleer anlaÅŸma iÃ§in aÃ§Ä±klamada bulundu

Netanyahu

Ä°srail BaÅŸbakanÄ±ndan Londra'da sert aÃ§Ä±klamalar

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Londra'ya giden Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu aÃ§Ä±klamalarda bulundu