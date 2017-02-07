Donald Trump ana akÄ±m medyayÄ± sahte haber yapmakla suÃ§ladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla ana akÄ±m medyayÄ± yalan haber yapmakla suÃ§ladÄ±

CNN televizyonunun yaptÄ±ÄŸÄ± bir ankete göre, Amerikan halkÄ±nÄ±n yüzde 55'inin Trump'Ä±n vize yasaÄŸÄ± kararÄ±nÄ±n doÄŸrudan MüslümanlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Trump, Twitter hesabÄ± üzerinden CNN, ABC ve NBC televizyonlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu ana akÄ±m medyayÄ± "sahte haber" yapmakla suçlayarak, "Her negatif anket sahte haberdir, tÄ±pkÄ± CNN, ABC ve NBC’nin seçim anketleri gibi. Üzgünüm halk sÄ±nÄ±r güvenliÄŸi ve sÄ±kÄ± tarama istiyor." ifadelerine yer verdi.

AyrÄ±ca Times dergisinin ve NBC televizyonunun Saturday Night Live adlÄ± politik-komedi programÄ±nÄ±n, kendisini danÄ±ÅŸmanÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Setephen Bannon tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ yönlendirilen bir baÅŸkan olarak nitelemesine de deÄŸinenen Trump, "Kendi kararlarÄ±mÄ± toplanan verilere dayanarak kendim alÄ±rÄ±m ve herkes bunu biliyor. BazÄ± sahte haber, medya beni marjinalleÅŸtirmek için yalan söylüyor." ifadelerini kullandÄ±.

Bir süre sonra Trump, New York Times gazetesine de yüklendi.

Trump, makalenin baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmeden gazete ile ilgili "Sorunlu @nytimes benimle ilgili tamamen kurgu yazÄ±yor. Ä°ki yÄ±l boyunca hep yanlÄ±ÅŸ anladÄ±lar. Åžimdi de kaynak ve hikaye uyduruyorlar." tweetini attÄ±.

New York Times gazetesi, Trump ve ekibinin ilk haftalarÄ±nda vize yasaÄŸÄ± gibi birkaç tökezleme yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ekibinin bunun üzerine Trump'a direkt fikir veren Bonnon gibi danÄ±ÅŸmanlarÄ±n rolünü azaltmak için Beyaz Saray protokollerini uygulamaya baÅŸlama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.