Ana Sayfa | DÃœNYA 07/02/2017 09:47

Tek yaptÄ±ÄŸÄ± yatak Ä±sÄ±tmak aldÄ±ÄŸÄ± fiyatÄ± duyunca ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z


Kendine yeni bir iÅŸ kolu yaratan Viktoria Ivachyova, erkeklerin yataÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±tarak para kazanÄ±yor.

Ivachyova erkeklerin soÄŸuk yataÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±tÄ±yor ve onlarÄ±n rahat etmesini saÄŸlÄ±yor. OkuduÄŸu bir kitaptaki karakterden ilham aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Rus kadÄ±n, bu iÅŸ için müÅŸterilerden saat baÅŸÄ±na 65 pound (yaklaÅŸÄ±k 300 TL) aylÄ±k ise 1350 pound (yaklaÅŸÄ±k 6 bin 250 TL) alÄ±yor. MüÅŸteriler yataklarÄ± Ä±sÄ±tÄ±lÄ±rken, Ivachyova ile birlikte odada kalabiliyor. Ancak fiziksel temasta bulunmalarÄ± yasak.21 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n, ödediÄŸi ücret dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey isteyen olursa panik butonuna basabiliyor ve odanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bekleyen güvenlik görevlilerini çaÄŸÄ±rabiliyor. Ivachyova, bu görev için çaÄŸrÄ±ldÄ±ktan sonra müÅŸterisinin uyku saatinde geliyor ve pijamalarÄ±yla yatakta bir saat geçiriyor. MüÅŸteriler eÄŸer isterlerse bu sürede Ivachyova ile konuÅŸabiliyor. Ivachyova, iyi bir dinleyici olduÄŸunu, bazÄ± erkeklerin problemlerini kendisine açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.Ivachyova, bir gece depresif bir erkeÄŸi dinledikten sonra sabah kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "Vika sen inanÄ±lmazsÄ±n, Bu sabah uyandÄ±m ve yaÅŸama sevinciyle doluyum" dediÄŸini anlatÄ±yor. Ivachyova, müÅŸterilerinin genellikle yalnÄ±z erkekler olduÄŸunu ama kendisinin herkese yardÄ±m etmek istediÄŸini; kadÄ±nlarÄ±n bu hizmeti talep etmesi halinde onlarÄ±n da yataÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±tabileceÄŸini söylüyor.

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