Ana Sayfa | DÃœNYA 07/02/2017 10:53

Romenler baÅŸbakanÄ±n istifasÄ±nÄ± bekliyor


Romanya'da af ve ceza kanununda deÄŸiÅŸiklik kararnamelerine tepki gÃ¶steren hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± protestocular baÅŸbakanÄ±n istifasÄ±nÄ± istiyor.

Romanya'da hükümet karÅŸÄ±tÄ± gösteriler ikinci haftasÄ±na girdi. Dün baÅŸkent BükreÅŸ'te düzenlenen eyleme yarÄ±m milyonu aÅŸkÄ±n kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor.Af ve ceza kanununda deÄŸiÅŸiklik kararnamelerine tepki gösteren hükümet karÅŸÄ±tÄ± protestocular hafta sonu da devam etti. Protestolar üzerine Sosyal Demokrat Parti iktidarÄ±, yolsuzluk suçlamasÄ±ndan hüküm giyenlerin cezasÄ±nÄ± hafifletmeyi öngören kararnameyi geri çekti. Ancak yüz binlerce kiÅŸi BaÅŸbakan'Ä±n da istifasÄ± etmesi gerektiÄŸini söyleyerek sokaklarda gösterilerine devam etti. Hükümet binasÄ± önünde toplanan protestocular, Romanya, AB, NATO ve ABD bayraklarÄ±yla katÄ±ldÄ±klarÄ± eylemde, "Burada sadece hükümeti deÄŸiÅŸtirme talebiyle de toplanmadÄ±k. Bu genel olarak toplumla ilgili. YalnÄ±zca kendi çÄ±karlarÄ± için yasa yapan bir avuç insanla ilgili deÄŸil" dedi.

 

 

 

 

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