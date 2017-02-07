Esad BelÃ§ikalÄ± politikacÄ±lar arayÄ±cÄ±ÄŸÄ±yla ErdoÄŸan hakkÄ±nda bÃ¶yle konuÅŸtu

TÃ¼rkiye'nin Suriye'deki operasyonlardan memnun olduÄŸunu sÃ¶yleyen BeÅŸar Esad, "ErdoÄŸan'Ä±n gerÃ§ekten kendisine yardÄ±m iÃ§in geldiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini" aÃ§Ä±kladÄ±.

BelçikalÄ± parlamenterler heyeti, Suriye'yi ziyaret etti. Ziyaret sÄ±rasÄ±nda Halep ve Hmeymim'e giden parlamenterler, baÅŸkent Åžam'da bir dizi resmi görüÅŸmede bulundu. Parlamenterler, Suriye'de rejimi elinde bulunduran BeÅŸar Esad ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim'le de görüÅŸtü. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan Dewinter, temaslar hakkÄ±nda bilgi verdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Åžam'a yönelik tutumundaki deÄŸiÅŸimi olumlu bulan Dewinter, "Esad, Türkiye'nin duruÅŸundaki deÄŸiÅŸimin Suriye için olumlu nitelik taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na bizi temin etti. Suriye'yi destekleyen ittifakÄ±n giderek geniÅŸlediÄŸini, Ä°ran ve Rusya'ya ÅŸimdi de Türkiye'nin de eklendiÄŸini söyledi. Ancak Esad halen ErdoÄŸan ve Türk yönetiminin gerçekten de Suriye'yi (rejimi) desteklediÄŸine inanmÄ±yor" dedi. Dewinter'Ä±n açÄ±klamalarÄ±, Esad'Ä±n batÄ±ya "Türkiye'nin DAEÅž'e destek verdiÄŸi" yalanÄ±nÄ± söylemeye devam ettiÄŸini de ortaya koydu.