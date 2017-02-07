Bu Ã¼lkede 30 yÄ±ldÄ±r Ã¶lmeden mezara giriyorlar

KÃ¼ba'da her yÄ±l bir kiÅŸi "yeniden doÄŸum" simgeleyen cenaze tÃ¶renine katÄ±larak Ã¶lÃ¼ taklidi yapÄ±yor.

Küba'da 30 yÄ±llÄ±k bir gelenek. Yeniden doÄŸumu simgeleyen 'Pachencho'nun cenazesi' yine ilginç görüntülere sahne oldu. Bu geleneÄŸe göre, her yÄ±l bir kiÅŸi 'yeniden doÄŸum'u simgeleyen cenaze töreniyle bir süreliÄŸine ölü taklidi yapÄ±yor. ArdÄ±ndan, suratÄ±na rom serpilen bu kiÅŸi hayata dönüyor. "Pachencho'nun cenazesi" Santiago de las Vegas kasabasÄ±nda karnaval sezonunun son gününde düzenleniyor. Bu yÄ±lkÄ± törende, ölü taklidini Divaldo Aguiar adlÄ± KübalÄ± yaptÄ±.