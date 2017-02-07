Ä°ran Rusya ile nÃ¼kleer konusunda anlaÅŸtÄ±

Ä°ran, Rusya ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± nÃ¼kleer anlaÅŸmasÄ±na gÃ¶re 149 ton uranyumu teslim aldÄ±.

Ä°ran resmi ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine göre, Ä°ran Atom Enerjisi Kurumu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Esger Zarean, nükleer anlaÅŸmaya uygun olarak Rusya'dan alÄ±nan "sarÄ± kek" adÄ± verilen 149 ton öÄŸütülmüÅŸ uranyumun bugün kendilerine teslim edileceÄŸini duyurdu. Rusya'dan 5 kilogram yüzde 20 zenginleÅŸtirilmiÅŸ uranyumun da teslim alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirten Zarean, "Tahran'daki 3 nükleer yakÄ±t tesisine radyoizotop üretmek amacÄ±yla yüzde 20 zenginleÅŸtirilmiÅŸ 5 kilogram uranyum UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ± gözetiminde ülkeye girecek. Ä°htiyaç duyulmasÄ± halinde UAEA'nÄ±n bilgisi dahilinde daha fazla yüzde 20 oranÄ±nda zenginleÅŸtirilmiÅŸ uranyum alabiliriz." dedi. Zarean, söz konusu uranyumun Ä°ran'Ä±n nükleer anlaÅŸma kapsamÄ±nda Rusya'ya gönderdiÄŸi yüzde 20 oranÄ±nda zenginleÅŸtirilmiÅŸ uranyumun bir kÄ±smÄ± olduÄŸunu aktardÄ±.