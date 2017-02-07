Ana Sayfa | DÃœNYA 07/02/2017 15:24

Biz Ä°ran'Ä± yanlÄ±ÅŸ biliyormuÅŸuz iÅŸte Ä°ran'Ä±n sokak modasÄ±


Muhafazakar Ã¼lke olarak gÃ¶rÃ¼len Ä°ran'Ä±n aslÄ±nda kendine has sokak modasÄ± var.

Devrimden sonra Ä°ran'Ä±n çok daha muhafazakâr bir ülkeye dönüÅŸtüÄŸü düÅŸünülür. Özellikle de BatÄ± ülkelerinde bu algÄ± daha fazladÄ±r. Ancak son dönemde Ä°ran sokaklarÄ±nda kendine has bir moda akÄ±mÄ± yaÅŸanÄ±yor. Ä°ran'da giyim bakÄ±mÄ±ndan bir zorlayÄ±cÄ±lÄ±k yoktur. Ä°nsanlar istedikleri kÄ±yafeti giyebilmekte ama kadÄ±nlar baÅŸlarÄ±na; tülbent, eÅŸarp veya ÅŸal takmak zorunda. Ancak son dönemde ülkeden sÄ±zan fotoÄŸraflarda gençlerin giyim kurallarÄ±nÄ± biraz daha esnettiÄŸi görülüyor. Bu fotoÄŸraflar 1979 Ä°slam Devrimi'nin getirdiÄŸi yasaklara raÄŸmen gençlerin hala modaya olan düÅŸkünlüÄŸünü kaybetmediÄŸini gösteriyor.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraflar: 

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