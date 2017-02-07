Ana Sayfa | DÃœNYA 07/02/2017 15:30

Ä°dlib'e yÃ¶nelik 10 ayrÄ± saldÄ±rÄ±da Ã§ok sayÄ±da sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

idlib hava saldÄ±rÄ±sÄ±

Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib'in merkezine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken 18 kiÅŸi de yaralandÄ±

Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda, muhaliflerin kontrolündeki Ä°dlib'in merkezine düzenlenen 10 hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 21 sivilin öldüÄŸü, 18'inin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Ä°dlib sivil savunma yetkililerinden Ömer Ulvan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ''Rusya'ya ait olduÄŸunu tahmin ettiÄŸimiz uçaklar, Ä°dlib'in Kusur mahallesine 10 hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bulundu.'' dedi.SaldÄ±rÄ±larda 21 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ve 18 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ulvan, sivil savunma ile saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaralÄ±larÄ± saldÄ±rÄ± bölgesinden çÄ±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Olayda çok sayÄ±da binanÄ±n yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hasar gördüÄŸünü aktaran Ulvan, yaralÄ±larÄ±n kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bazÄ± yaralÄ±larÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu vurguladÄ±.Suriye'de rejime ait savaÅŸ uçaklarÄ±, genellikle tek ya da birkaç uçakla saldÄ±rÄ± düzenlerken, Rusya'ya ait uçaklarÄ±n birçoÄŸu aynÄ± anda havalanarak saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirebiliyor.Suriye'de çatÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸünde saÄŸlanan ateÅŸkes 30 AralÄ±k'ta yürürlüÄŸe girmiÅŸti.Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta yapÄ±lan Suriye konulu toplantÄ±da, Türkiye, Rusya ve Ä°ran, ateÅŸkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizmasÄ± kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸ, taraflar mekanizmanÄ±n yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin dün teknik bir toplantÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

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