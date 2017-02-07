Ana Sayfa | DÃœNYA 07/02/2017 15:33

Nicolas Sarkozy usulsÃ¼zlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanacak

Nicolas Sarkozy

Eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy, usulsÃ¼zlÃ¼k iddialarÄ± nedeniyle yargÄ±lanacak

Nicolas Sarkozy, kampanyasÄ±nÄ±n finansmanÄ±nda, tanÄ±tÄ±m ve halkla iliÅŸkiler kampanyasÄ±nÄ± yürüten Bygmalion ÅŸirketinden sahte fatura almakla suçlanÄ±yor.

UluslararasÄ± haber ajanslarÄ±na konuÅŸan adli kaynaklar, savcÄ±larÄ±n Sarkozy'yi, bu ÅŸekilde kampanya harcamalarÄ± için belirlenen sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸmakla itham ettiÄŸini söyledi.

Sarkozy'nin bu ÅŸekilde, seçim kampanyasÄ± için yasal sÄ±nÄ±rÄ±n 22,5 milyon euro üzerinde para harcadÄ±ÄŸÄ± öne sürülüyor.

Sarkozy ise suçlamalarÄ± reddediyor, yapÄ±lanlardan haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Aday olamadÄ±

2007-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± olan Nicolas Sarkozy, 5 yÄ±l önce yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini kaybetmiÅŸ, seçimi sosyalist aday François Hollande kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Nicolas Sarkozy, bu yÄ±l yapÄ±lacak seçimlerde ise merkez saÄŸÄ±n adayÄ± olmayÄ± baÅŸaramamÄ±ÅŸtÄ±.

Seçimlerde merkez saÄŸdaki Cumhuriyetçiler PartisiÄ±'nin adayÄ±, eski BaÅŸbakan François Fillon olmuÅŸtu.

Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon halktan özür diledi

"Bygmalion skandalÄ±" olarak bilinen olayda halka iliÅŸkiler ÅŸirketinin bazÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±, seçim kanpanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda "usulsüzlük" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiklerini itiraf etmiÅŸlerdi.

Ä°tiraf sonrasÄ±, Sarkozy'nin partisinin (o zamanki adÄ±yla Halk Hareketi BirliÄŸi) bazÄ± üyeleri hakkÄ±nda hukuki iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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