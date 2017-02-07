Ana Sayfa | DÃœNYA 07/02/2017 16:18

Anayasa Mahkemesi Ã¶nÃ¼nde canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

afganistan

Afganistan'da Anayasa Mahkemesi Ã¶nÃ¼nde meydana gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 11 kiÅŸi can verdi

Afganistan'da Anayasa Mahkemesi önünde gerçekleÅŸtirilen canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±nda 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de Anayasa Mahkemesi önünde canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±da 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Necib DaniÅŸ, "Ä°ntihar saldÄ±rganÄ± kendini giriÅŸ kapÄ±sÄ±na ulaÅŸtÄ±rarak mesaisi biten çalÄ±ÅŸanlarÄ± hedef aldÄ±" dedi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°smail Kawoosi ise "Åžu ana kadar 5 ceset ve 15 yaralÄ± hastanelere sevk edildi" ifadelerini kullandÄ±. Ä°smini vermek istemeyen bir yetkili de olayda 11 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± yitirdiÄŸini söyledi. Görgü tanÄ±ÄŸÄ± Ehsanullah, "Yoldan geçerken patlama oldu ve aralarÄ±nda kadÄ±nlar ve çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu birçok insan yerde yatÄ±yordu" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.SaldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±.

 
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