Putin TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesine iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± projesine iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Türk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesine iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± onayladÄ±. Rus devletinin resmi evrakÄ±nÄ±n yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± internet portalÄ±ndaki kararnameye göre Putin, Türk AkÄ±mÄ± projesine iliÅŸkin Türkiye ve Rusya arasÄ±nda yapÄ±lan hükümetler arasÄ± anlaÅŸmayÄ± imzaladÄ±. TBMM Genel Kurulunda geçen yÄ±l 2 AralÄ±k'ta kabul edilen anlaÅŸma, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadÄ± Duma tarafÄ±ndan bu yÄ±l 20 Ocak'ta, Federasyon Konseyi’nde ise 1 Åžubat’ta kabul edilmiÅŸti.

15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattÄ± inÅŸa edilecek

Türk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesinde hükümetler arasÄ± anlaÅŸma Türkiye ve Rusya arasÄ±nda geçen yÄ±l 10 Ekim'de imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. Proje kapsamÄ±nda, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattÄ± inÅŸa edilmesi planlanÄ±yor. Ä°lk hattÄ±n Türkiye'ye, ikinci hattÄ±n ise gerekli teminatlarÄ±n alÄ±nmasÄ± halinde Avrupa'ya doÄŸalgaz ulaÅŸtÄ±rmasÄ± öngörülüyor.