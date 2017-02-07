Ä°ran'Ä±n dini liderinden Trump'a kinayeli teÅŸekkÃ¼r

Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Amerika'nÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yleyerek, gelen tehditlere karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yemin ederek ABD BaÅŸkanÄ± olarak göreve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± ilk konuÅŸmada Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Amerika'nÄ±n gerçek yüzünü göstererek hayatÄ±mÄ±zÄ± kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için Trump'a müteÅŸekkiriz. Seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda yaptÄ±klarÄ±yla, 30 küsur senedir ABD'deki yönetim sisteminin siyasal, ekonomik, ahlaki ve sosyal yozlaÅŸmasÄ±yla ilgili tüm söylediklerimizi teyit etmiÅŸ bulunuyor" dedi.

"BU TEHDÄ°TLER BÄ°ZÄ° KORKUTMUYOR"

Ä°ran'Ä±n 29 Ocak'ta balistik füze denemesinin ardÄ±ndan Trump, geçtiÄŸimiz haftalarda "Ä°ran'Ä±n ateÅŸle oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söylemiÅŸ ve bazÄ±larÄ± Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'yla baÄŸlantÄ±lÄ± bir dizi birey ile kuruma yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ± yürürlüÄŸe sokmuÅŸtu. Hamaney ise Ä°ranlÄ±larÄ± Trump'a karÅŸÄ±lÄ±k verme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ± ve bu "tehditlerin" devrimden bu yana kendilerini korkutmayÄ± baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.