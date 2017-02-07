Trump yine Obama'ya bu konuda laf Ã§arpÄ±ttÄ±

ABD baÅŸkanÄ± Trump, Obama yÃ¶netimine Ä°ran ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yine dile getirerek, kendisini eleÅŸtirenleri umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Rusya'ya karÅŸÄ± olumlu yaklaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla kendisine yönetilen eleÅŸtirilere sosyal medya üzerinden yanÄ±t verdi. Trump, "Putin'i tanÄ±mam, Rusya'yla bir alakam yok ama nefretçiler çÄ±lgÄ±na dönmüÅŸ durumda" diye yazdÄ±. "Fakat Obama, terörün bir numarasÄ± olan Ä°ran'la anlaÅŸma yapabilir, orada sorun yok," diyen Trump, Obama yönetiminin Ä°ran'la yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu nükleer anlaÅŸmayÄ± hatÄ±rlatarak kinayede bulundu. Trump, son olarak gerçekleÅŸtirdiÄŸi balistik füze denemeleri nedeniyle ve terör örgütlerine destek verdiÄŸi iddiasÄ±yla Ä°ran'a yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.