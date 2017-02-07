Ana Sayfa | DÃœNYA 07/02/2017 19:49

Trump yine Obama'ya bu konuda laf Ã§arpÄ±ttÄ±


ABD baÅŸkanÄ± Trump, Obama yÃ¶netimine Ä°ran ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yine dile getirerek, kendisini eleÅŸtirenleri umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Rusya'ya karÅŸÄ± olumlu yaklaÅŸÄ±mlarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla kendisine yönetilen eleÅŸtirilere sosyal medya üzerinden yanÄ±t verdi. Trump, "Putin'i tanÄ±mam, Rusya'yla bir alakam yok ama nefretçiler çÄ±lgÄ±na dönmüÅŸ durumda" diye yazdÄ±. "Fakat Obama, terörün bir numarasÄ± olan Ä°ran'la anlaÅŸma yapabilir, orada sorun yok," diyen Trump, Obama yönetiminin Ä°ran'la yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu nükleer anlaÅŸmayÄ± hatÄ±rlatarak kinayede bulundu. Trump, son olarak gerçekleÅŸtirdiÄŸi balistik füze denemeleri nedeniyle ve terör örgütlerine destek verdiÄŸi iddiasÄ±yla Ä°ran'a yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°srailli Bakan Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaÅŸa hazÄ±r olmalÄ±yÄ±z

Ä°srail yine Gazze'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenledi. Ä°srailli iki bakan, Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik yeni bir saldÄ±rÄ±nÄ±n uzak olmadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vererek, gelecek ilkbaharda savaÅŸÄ±n olabileceÄŸini belirtti.


Trump destekÃ§isi olan 12 ÅŸerif ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump, gÃ¶Ã§ yasasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in 12 ÅŸerifi Beyaz Saray'a Ã§aÄŸÄ±rarak, gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.


Ä°ran'Ä±n dini liderinden Trump'a kinayeli teÅŸekkÃ¼r

Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Amerika'nÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yleyerek, gelen tehditlere karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.