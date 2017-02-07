Ana Sayfa | DÃœNYA 07/02/2017 21:09

Trump destekÃ§isi olan 12 ÅŸerif ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼


ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump, gÃ¶Ã§ yasasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in 12 ÅŸerifi Beyaz Saray'a Ã§aÄŸÄ±rarak, gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.

Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Donald Trump, destekçileri arasÄ±nda yer alan 12 ÅŸerifi Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rladÄ±. Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar örme planÄ±nÄ± ve yerel ÅŸeriflerle paylaÅŸan Trump, buradan gelecek tehditler ve hukuki uygulamalar konusunda ÅŸeriflerle konuÅŸtu. Hunfington Post'ta yer alan habere göre toplantÄ±ya "AmerikalÄ±lara duymak istedikleri ÅŸeyi söylediÄŸi için "Trump'a hayranlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Texas ÅŸerifi ile MüslümanlarÄ±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndan ülkeye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Wyoming ÅŸerifi de katÄ±lacak. AyrÄ±ca "Arap BaharÄ±"nÄ±, "Patriot BaharÄ±" olarak adlandÄ±ran Milwaukee ÅŸerifinin de Beyaz Saray'da olmasÄ± bekleniyor. Amerika'da ÅŸerifler kaçak olarak ülkeye giren göçmenlerin ne kadar süre hapiste tutulacaÄŸÄ±na tek baÅŸlarÄ±na karar verebiliyor ayrÄ±ca yerel yönetimler konusunda da oldukça geniÅŸ yetkileri bulunuyor. ToplantÄ±ya gelmesi beklenen bir baÅŸka isim ise Caroline Welsh, Trump döneminde Pensilvanya seçimlerini yöneten Welsh "TavÅŸan" lakabÄ±yla biliniyor. Donald Trump seçim kampanyasÄ± boyunca yerel güvenliÄŸi saÄŸlayamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle, ÅŸerifleri eleÅŸtirmiÅŸ ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± göçmenlerin yetkilerinin geniÅŸletilmesini savunmuÅŸtu.

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Ä°srailli Bakan Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaÅŸa hazÄ±r olmalÄ±yÄ±z

Ä°srail yine Gazze'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenledi. Ä°srailli iki bakan, Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik yeni bir saldÄ±rÄ±nÄ±n uzak olmadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vererek, gelecek ilkbaharda savaÅŸÄ±n olabileceÄŸini belirtti.


Trump yine Obama'ya bu konuda laf Ã§arpÄ±ttÄ±

ABD baÅŸkanÄ± Trump, Obama yÃ¶netimine Ä°ran ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yine dile getirerek, kendisini eleÅŸtirenleri umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.


Ä°ran'Ä±n dini liderinden Trump'a kinayeli teÅŸekkÃ¼r

Ä°ran'Ä±n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Amerika'nÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yleyerek, gelen tehditlere karÅŸÄ±lÄ±k vereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.