Trump destekÃ§isi olan 12 ÅŸerif ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump, gÃ¶Ã§ yasasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in 12 ÅŸerifi Beyaz Saray'a Ã§aÄŸÄ±rarak, gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu.

Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Donald Trump, destekçileri arasÄ±nda yer alan 12 ÅŸerifi Beyaz Saray'da aÄŸÄ±rladÄ±. Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar örme planÄ±nÄ± ve yerel ÅŸeriflerle paylaÅŸan Trump, buradan gelecek tehditler ve hukuki uygulamalar konusunda ÅŸeriflerle konuÅŸtu. Hunfington Post'ta yer alan habere göre toplantÄ±ya "AmerikalÄ±lara duymak istedikleri ÅŸeyi söylediÄŸi için "Trump'a hayranlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Texas ÅŸerifi ile MüslümanlarÄ±n Meksika sÄ±nÄ±rÄ±ndan ülkeye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Wyoming ÅŸerifi de katÄ±lacak. AyrÄ±ca "Arap BaharÄ±"nÄ±, "Patriot BaharÄ±" olarak adlandÄ±ran Milwaukee ÅŸerifinin de Beyaz Saray'da olmasÄ± bekleniyor. Amerika'da ÅŸerifler kaçak olarak ülkeye giren göçmenlerin ne kadar süre hapiste tutulacaÄŸÄ±na tek baÅŸlarÄ±na karar verebiliyor ayrÄ±ca yerel yönetimler konusunda da oldukça geniÅŸ yetkileri bulunuyor. ToplantÄ±ya gelmesi beklenen bir baÅŸka isim ise Caroline Welsh, Trump döneminde Pensilvanya seçimlerini yöneten Welsh "TavÅŸan" lakabÄ±yla biliniyor. Donald Trump seçim kampanyasÄ± boyunca yerel güvenliÄŸi saÄŸlayamadÄ±klarÄ± gerekçesiyle, ÅŸerifleri eleÅŸtirmiÅŸ ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± göçmenlerin yetkilerinin geniÅŸletilmesini savunmuÅŸtu.