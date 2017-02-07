Ä°srailli Bakan Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaÅŸa hazÄ±r olmalÄ±yÄ±z

Ä°srail yine Gazze'nin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenledi. Ä°srailli iki bakan, Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik yeni bir saldÄ±rÄ±nÄ±n uzak olmadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vererek, gelecek ilkbaharda savaÅŸÄ±n olabileceÄŸini belirtti.

Ä°srail'de yayÄ±mlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± ve Yahudi Evi Partisi lideri, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetçi Naftali Bennett, Gazze'ye yönelik bir savaÅŸÄ±n uzak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Benett, "Bir sonraki savaÅŸ yakÄ±n. AsÄ±l soru savaÅŸ olup olmayacaÄŸÄ± deÄŸil ne zaman patlak vereceÄŸidir. Hamas, hayatÄ± inÅŸa etme yerine savaÅŸ aletlerine yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor." dedi.

"Ä°SRAÄ°L SERT BÄ°R ÅžEKÄ°LDE KARÅžILIK VERMELÄ°"

Gazze ve Lübnan'da Ä°srail'in varlÄ±ÄŸÄ±na yönelik tehditlerin devam ettiÄŸini ileri süren Benett, "Ä°srail sert bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vermeli. Ä°srail'in savaÅŸÄ± beraberlikle sona erdirmesi deÄŸil zafer kazanmasÄ± gerekir." diye konuÅŸtu.Haberde, Bennett'in açÄ±klamayÄ± nerede ve kime yaptÄ±ÄŸÄ± konusunda bilgi verilmedi. Ä°srail ordu radyosuna açÄ±klama yapan Ä°srail Ä°skan BakanÄ± Yoav Galant da "Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaÅŸa hazÄ±r olmalÄ±yÄ±z." ifadesini kullandÄ±.Galant, bu gibi çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ilgili tarafÄ±nÄ±n, tüneller kazan ve Ä°sraillilere saldÄ±rÄ±larÄ± sürdürmek için roketler üreten Hamas olduÄŸunu ileri sürdü.Hamas ise, konuyla ilgili henüz bir açÄ±klama yapmadÄ±. Gazze'deki Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°srail ordusunun dünden bu yana Gazze'ye 14 saldÄ±rÄ± düzenlediÄŸi, saldÄ±rÄ±da 3 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, çok sayÄ±da binanÄ±n zarar gördüÄŸü bildirilmiÅŸti.