FlaÅŸ, 6,3 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi

ABD Jeoloji AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Kurumu (USGS) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Pakistan'da 6,3 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi

Pakistan'Ä±n güneybatÄ±sÄ±nda 6,3 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.ABD Jeoloji AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Kurumu (USGS) tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, günün erken saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssünün Turbat kentinin 90 kilometre güneyi ve denizin 10 kilometre altÄ± olduÄŸu bildirildi.Pakistan'Ä±n Umman Denizi sÄ±nÄ±rÄ±nda hissedilen depreme iliÅŸkin henüz ölü veya hasar bilgisi gelmedi. Deprem, Pakistan'Ä±n Belucistan eyaletindeki Gvadar, Pasni ve Makran kentlerinde de hissedildi.