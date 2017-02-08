Ana Sayfa | DÃœNYA 08/02/2017 07:48

FlaÅŸ, 6,3 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi

deprem haberleri

ABD Jeoloji AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Kurumu (USGS) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Pakistan'da 6,3 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi

Pakistan'Ä±n güneybatÄ±sÄ±nda 6,3 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.ABD Jeoloji AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Kurumu (USGS) tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, günün erken saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssünün Turbat kentinin 90 kilometre güneyi ve denizin 10 kilometre altÄ± olduÄŸu bildirildi.Pakistan'Ä±n Umman Denizi sÄ±nÄ±rÄ±nda hissedilen depreme iliÅŸkin henüz ölü veya hasar bilgisi gelmedi. Deprem, Pakistan'Ä±n Belucistan eyaletindeki Gvadar, Pasni ve Makran kentlerinde de hissedildi.

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