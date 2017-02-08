Melania Trump eskort haberi iÃ§in 150 milyon dolar tazminat istedi

ABD First Ladyâ€™si, eski manken Melania Trump hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± haber nedeniyle Ä°ngiliz Daily Mail internet sitesine First Lady tarafÄ±ndan dava aÃ§Ä±ldÄ±

Site, Trump’Ä±n 90’lÄ± yÄ±llarda New York’ta çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ajansÄ±n aynÄ± zamanda eskort servisi olduÄŸu iddia etmiÅŸti. Site Melenia Trump'Ä±n 'seçkin bir eskort' olduÄŸunu öne sürmüÅŸtü. Site konuyla ilgili bir de belge yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.Belgenin sahte olduÄŸunu savunan Trump'Ä±n, haberi yapan gazetecinin kiÅŸisel ve mesleki itibarÄ±na zarar verme gerekçesiyle dava açtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Dava New York Eyalet mahkemesinde görülüyor.Sözkonusu haber 19 AÄŸustos 2016'da Daily Mail sitesinde yer almÄ±ÅŸtÄ±.