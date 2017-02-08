Trump'tan Ä°ran'a ÅŸok aÃ§Ä±klama Ä°ran terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak ilan edilebilir

Obama yÃ¶netiminin verdiÄŸi mÃ¼lteci kararÄ±yla ilgili sinirlenen Trump, Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± GÃ¼cÃ¼'nÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

ABD'de Trump yönetiminin, Ä°ran'Ä±n Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Gücü'nü terör örgütü ilan edilmesi önerisini dikkate aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Konuya yakÄ±n ABD'li yetkililer, bu öneri hakkÄ±nda bazÄ± Amerikan hükümet kurumlarÄ±ndan görüÅŸ istendiÄŸini söylediler. Böyle bir karar, ABD'nin Ä°ranlÄ± kiÅŸi ve kuruluÅŸlara karÅŸÄ± yeni uygulamaya koyduÄŸu önlemler içinde yer alabilir.Trump yönetimin Ä°ran konusundaki kapsamlÄ± deÄŸerlendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan bir yetkili, "Yeni yönetim Ä°ran'Ä± Amerikan çÄ±karlarÄ±na karÅŸÄ± açÄ±kça en büyük tehdit olarak görüyor ve bu ülke üzerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmak için yeni yollar arÄ±yor" dedi. AynÄ± yetkilinin belirttiÄŸine göre Beyaz Saray nükleer anlaÅŸmayÄ± iptal etmek yerine, Ä°ran'Ä± LübnanlÄ± militan Hizbullah grubunu, Yemen'deki Husi isyancÄ±larÄ±nÄ±, Irak'taki bazÄ± Åžii güçleri, Bahreyn'deki Sünni yönetime karÅŸÄ± mücadele eden Åžiileri desteklediÄŸi ve Suudi Arabistan ve diÄŸer Körfez Arap hedeflerine karÅŸÄ± siber saldÄ±rÄ± yürüttüÄŸü gerekçesiyle cezalandÄ±rma yoluna gidebilir.