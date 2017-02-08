Ana Sayfa | DÃœNYA 08/02/2017 12:41

13 yaÅŸÄ±nda toplu tecavÃ¼ze uÄŸrayan kÄ±zÄ±n davasÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lemiyor


Avustralya'da lise Ã¶ÄŸrencisinin 13 yaÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± toplu tecavÃ¼zÃ¼n ardÄ±ndan intihara teÅŸebbÃ¼s etmesi annesini hem Ã¼zdÃ¼ hem de daha Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±. Sosyal medyadan her ÅŸeyi anlatan acÄ±lÄ± anne, kÄ±zÄ±na bunu yaÅŸatanÄ±n bulunmasÄ±nÄ± istiyor.

Avustralya'nÄ±n Melbourne ÅŸehrinde lise öÄŸrencisi olan Cassidy Trevan, okulda arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k rahatsÄ±z ediliyordu. Her gün aÄŸlayarak eve dönen Cassidy, bir gün arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n iyi niyetli halleriyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Kendisinden özür dileyen iki kÄ±z arkadaÅŸÄ±, Cassidy'i bahar festivaline davet ettiler. Ancak Cassidy'nin kÄ±z arkadaÅŸlarÄ±, onu festival yerine bir eve götürdü. Evde iki erkek çocuÄŸu bekliyordu. AcÄ±masÄ±zca Cassidy'e toplu tecavüz eden iki erkek, genç kÄ±za hayatÄ±nÄ±n travmasÄ±nÄ± yaÅŸattÄ±.

SOSYAL MEDYADA HER ÅžEYÄ° ANLATTI

Cassidy'nin annesi yaÅŸanan travmayÄ± açÄ±k açÄ±k Facebook'ta anlattÄ±. "KÄ±zÄ±mÄ±n iki yÄ±ldÄ±r acÄ± çektiÄŸini, yaÅŸamayÄ± tamamen bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± izliyorum. Hepsi o ÅŸeytanlar yüzünden" ifadesini kullanan acÄ±lÄ± anne, sosyal medyada çok sayÄ±da paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ancak Cassidy olay sonrasÄ± resmi bir bildiri yapmadÄ±ÄŸÄ± ve kanÄ±tlar yetersiz geldiÄŸi için, polis herhangi bir tutuklama yapmadÄ±. Cassidy tüm bu baskÄ±lara dayanamadÄ± ve geçtiÄŸimiz yÄ±l intihar etti.

 

 

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