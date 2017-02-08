Obama 8 yÄ±lÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± bÃ¶yle Ã§Ä±karttÄ±

ABD'nin eski baÅŸkanÄ± Barack Obama, Ä°ngiliz milyarder iÅŸ adamÄ± Branson ile Virjin AdalarÄ±'nda tatile Ã§Ä±ktÄ±.

Britanya Virjin AdalarÄ±'nda tatil yapan Obama, Virgin ÅŸirketinin sahibi milyarder iÅŸ insanÄ± Richard Branson ile birlikte denizin keyfini çÄ±kardÄ±. Virgin.com sitesinde yayÄ±nlanan fotoÄŸraflarda Obama ve Branson kite surf yaparken ve ÅŸakalaÅŸÄ±rken görülüyor.Richard Branson, sitesinde, "BaÅŸkan Obama ve Michelle Obama'yÄ± davet edebiliyor olmak büyük bir onurdu." yazdÄ±.Branson ayrÄ±ca, sekiz yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±k sürecinde Obama'nÄ±n sörf, diÄŸer su sporlarÄ± ve sevdiÄŸi ÅŸeyleri yapmaya fÄ±rsat bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.