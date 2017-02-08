Ana Sayfa | DÃœNYA 08/02/2017 13:23

Obama 8 yÄ±lÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± bÃ¶yle Ã§Ä±karttÄ±


ABD'nin eski baÅŸkanÄ± Barack Obama, Ä°ngiliz milyarder iÅŸ adamÄ± Branson ile Virjin AdalarÄ±'nda tatile Ã§Ä±ktÄ±.

Britanya Virjin AdalarÄ±'nda tatil yapan Obama, Virgin ÅŸirketinin sahibi milyarder iÅŸ insanÄ± Richard Branson ile birlikte denizin keyfini çÄ±kardÄ±. Virgin.com sitesinde yayÄ±nlanan fotoÄŸraflarda Obama ve Branson kite surf yaparken ve ÅŸakalaÅŸÄ±rken görülüyor.Richard Branson, sitesinde, "BaÅŸkan Obama ve Michelle Obama'yÄ± davet edebiliyor olmak büyük bir onurdu." yazdÄ±.Branson ayrÄ±ca, sekiz yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±k sürecinde Obama'nÄ±n sörf, diÄŸer su sporlarÄ± ve sevdiÄŸi ÅŸeyleri yapmaya fÄ±rsat bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bu gelenekler insanÄ± evlilikten soÄŸutacak cinsten

Her genÃ§ kÄ±z ve erkek evlenme hayaliyle yanÄ±p tutuÅŸur. Ancak sizlere Ã¶rnekler sunacaÄŸÄ±mÄ±z gelenekler sizi evlilikten soÄŸutabilir.


13 yaÅŸÄ±nda toplu tecavÃ¼ze uÄŸrayan kÄ±zÄ±n davasÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lemiyor

Avustralya'da lise Ã¶ÄŸrencisinin 13 yaÅŸÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± toplu tecavÃ¼zÃ¼n ardÄ±ndan intihara teÅŸebbÃ¼s etmesi annesini hem Ã¼zdÃ¼ hem de daha Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±. Sosyal medyadan her ÅŸeyi anlatan acÄ±lÄ± anne, kÄ±zÄ±na bunu yaÅŸatanÄ±n bulunmasÄ±nÄ± istiyor.


Trump'tan Ä°ran'a ÅŸok aÃ§Ä±klama Ä°ran terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak ilan edilebilir

Obama yÃ¶netiminin verdiÄŸi mÃ¼lteci kararÄ±yla ilgili sinirlenen Trump, Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± GÃ¼cÃ¼'nÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan etmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.