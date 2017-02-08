Bu gelenekler insanÄ± evlilikten soÄŸutacak cinsten

Her genÃ§ kÄ±z ve erkek evlenme hayaliyle yanÄ±p tutuÅŸur. Ancak sizlere Ã¶rnekler sunacaÄŸÄ±mÄ±z gelenekler sizi evlilikten soÄŸutabilir.

Her genç kÄ±z ve erkeÄŸin hayalidir kendine uygun bir eÅŸ bularak evlenmek. Fakat bazÄ± adet ve gelenekler de var ki adeta gençlerin evlenmemeleri için yaratÄ±lmÄ±ÅŸ gibi. Ä°ÅŸte ''evlenmekten vazgeçiyorum'' dedirtecek ülke ülke düÄŸün gelenekleri...

Guam

Guam'da bakirelerin evlenmesi yasak. Bunun için kÄ±zlar evlenmeden önce bekaretliÄŸini para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu iÅŸi yapan kiÅŸilere bozduruyor.

Pakistan

Damat adayÄ± kÄ±zÄ±n aile büyükleri tarafÄ±ndan bir sÄ±navdan geçirilir. Damada akla gelmeyecek aÄŸÄ±r hakaretler edilir. Damat adayÄ± tüm bunlara katlanabilir ve soÄŸukkanlÄ± davranabilirse sÄ±navdan baÅŸarÄ±yla geçmiÅŸ olur.

Hindistan

Hindistanda gelin ve damat için kutsal ateÅŸ yakÄ±lÄ±r ve etrafÄ±na minder konur. Kutsal ateÅŸin etrafÄ±na 4 tur dönüldükten sonra mindere ilk kim oturursa evde onun sözünün geçeceÄŸine inanÄ±lÄ±r.

Kuzey Kore

Kuzey Kore de evlenirken kaz ve ördek önemli bir araçtÄ±r. Eskiden damatlar arkalarÄ±na kaz baÄŸlayarak at üzerinde gelinin evine giderlerdi. Åžimdi ise ördeÄŸi sembolik, tahta ördek olarak kullanÄ±yorlar. Evlenmeden önce çiftin evine tahta ördek yerleÅŸtiriliyor. Çift tahta ördeÄŸi ters olarak koyarsa kavga ettikleri düz bir biçimde kalÄ±rsa iyi anlaÅŸtÄ±klarÄ± anlamÄ±na geliyor.

Vikingler

Vikingler zamanÄ±nda gelinler açÄ±k arttÄ±rmayla veriliyorlardÄ±. Damat adayÄ± kÄ±zÄ±n üzerinden bir fiyat belirleyip sunuyor, kÄ±zÄ±n babasÄ± ise pazarlÄ±ÄŸa giriÅŸiyordu.

Bosna Hersek

Damat adayÄ±, kÄ±zÄ±n evine davet edilerek ailenin büyükleri evlilik hakkÄ±nda tartÄ±ÅŸmaya girer. KÄ±zÄ±n ailesindeki büyükler damat hakkÄ±nda bir karara vardÄ±ktan sonra damada kahve ikram edilir. Kahve tuzlu ve ekÅŸiyse damat reddedilmiÅŸ, tatlÄ±ysa uygun görülmüÅŸ anlamÄ±na gelir.

Moritanya

Evlenmeden önce kÄ±zlarÄ±n en fazla 100 kilo olmasÄ± gerekiyor ve damadÄ±n ailesi tarafÄ±ndan geline sürekli yemek yediriliyor. EÄŸer yemek istemezse gelin cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor.

Kolombiya

Gelinin annesi gerdeÄŸe giren çiftin yataÄŸÄ±nÄ±n kenarÄ±na oturarak ilk iliÅŸkiye ÅŸahitlik ediyor.