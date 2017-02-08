THY Morgan Freeman reklam filmi ile rekora imza attÄ±

Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncu Morgan Freeman ile Ã§ekilen THY reklam filmi rekor kitleye ulaÅŸtÄ±

THY Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°lker AycÄ±, Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman ile gerçekleÅŸtirilen reklam çalÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin "Sadece ABD Süper Bowl'da 110 milyon insana ve dünya genelinde de 800 milyonu geçen izleyici kitlesine ulaÅŸÄ±ldÄ±." dedi.AycÄ±, konuk olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir radyo programÄ±nda THY'nin yÄ±lda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± 64 milyon yolcuyla son 6 yÄ±ldÄ±r Avrupa'nÄ±n en iyisi, dünyada ise ilk 10 arasÄ±nda yer alan bir ÅŸirket olduÄŸunu, ÅŸirketin ön plana çÄ±kmasÄ±nda reklamlarÄ±n önemli bir yerinin olduÄŸunu ve bugüne kadar Messi, Kevin Costner, Kobe Bryant gibi isimlerle kampanya yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Son reklam filimini Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman ile çektiklerini ifade eden AycÄ±, Freeman'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± THY reklamÄ±nÄ± yüz milyonlarca kiÅŸinin izlediÄŸini aktardÄ±. Reklam filminin ABD'nin en büyük spor organizasyonu ve Amerikan futbolunun ÅŸampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da da izlendiÄŸini belirten AycÄ±, "Sadece ABD Süper Bowl'da 110 milyon insana ve dünya genelinde de 800 milyonu geçen izleyici kitlesine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Dünyadaki küresel markalar buraya reklam sergilemek için yarÄ±ÅŸÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

ABD’nin birçok ÅŸehrine sefer düzenleyen THY'nin, en son Atlanta hattÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AycÄ±, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"ABD'ye her gün 10 bine yakÄ±n yolcu taÅŸÄ±yoruz. ABD'de 1 milyar dolarlÄ±k bir ciroya ulaÅŸtÄ±k. Batman v Superman reklam kampanyalarÄ± ile THY'nin bilinirliÄŸi yüzde 42’den yüzde 49'a çÄ±ktÄ±. Markalar liginde bu çok önemli bir yükseliÅŸtir. Dünya genelinde de yüzde 67 bilinirliÄŸe ulaÅŸtÄ±k. Morgan Freeman ile anlaÅŸma yapÄ±p reklam filmi çeken arkadaÅŸlarÄ± tebrik ediyorum. Sosyal medyada en çok takip edilen paylaÅŸÄ±m oldu. EmeÄŸi geçenleri kutluyorum. Bundan sonraki marka yüzleriyle de aynÄ± heyecanla önemli yerlere geleceÄŸiz. Batman v Superman ile 450 milyon dolar giÅŸe yaptÄ±k. THY markasÄ±nÄ± yerleÅŸtiren bir küresel marka olarak yer aldÄ±. Gerçek dünyadan sanal dünyaya ulaÅŸan ürünümüz ödül aldÄ±."

Morgan Freeman ile gerçekleÅŸtirilen reklam çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren AycÄ±, "Morgan Freeman'a, Türkiye ve Ä°slamiyetle ilgili güzel sözlerinden dolayÄ± kendisine teÅŸekkür ediyorum. MarkayÄ± arzu ettiÄŸimiz güzellik ve tonda verdi. DoÄŸru bir seçim oldu." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.