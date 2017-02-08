Ana Sayfa | DÃœNYA 08/02/2017 19:52

ABD'de ÅŸiddetli kasÄ±rga 25 can aldÄ±

abd kasÄ±rga

ABD'de etkili olan ÅŸiddetli kasÄ±rga nedeniyle 25 kiÅŸi can verdi

ABD'nin New Orleans kentinde etkili olan kasÄ±rga nedeniyle 25 kiÅŸi yaralandÄ±.ABD'nin güneyinde Louisiana eyaletine baÄŸlÄ± New Orleans kentinde etkili olan kasÄ±rga kentte büyük hasara neden oldu. Elektrik direklerinin devrilmesine neden olan kasÄ±rgada en az 25 kiÅŸi yaralandÄ±. Louisiana Valisi John Bel Edwards, Louisiana kentinde olaÄŸanüstü hal ilan etti. "Böyle büyüklükte bir tahribat görmedim" diyen Edwards, "HasarlarÄ± gördüÄŸünüzde, daha fazla yaralÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na ve kimse ölmediÄŸine ÅŸükrettim" ifadelerini kullandÄ±. Kentte kasÄ±rga nedeniyle 50 bin kiÅŸi elektriksiz kaldÄ±.

 
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