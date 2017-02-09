Ä°ngiltere Parlamentosu'nda Bretix kararÄ± onaylandÄ±

Ä°ngiltere Parlamentosunda milletvekilleri Ã§oÄŸunlukla hÃ¼kÃ¼mete Ã¼lkenin AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerine baÅŸlama onayÄ± verdi

Ä°lgili yasa tasarÄ±sÄ± Avam KamarasÄ±'ndaki oylamada 122'ye karÅŸÄ± 494 oyla kabul edildi ve Lordlar KamarasÄ±'na gönderildi.Muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisi'nin, partinin tasarÄ±nÄ±n desteklenmesi kararÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan 52 milletvekilinden biri olan Gölge Ä°ÅŸ DünyasÄ± BakanÄ± Clive Lewis, istifa etti.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Brexit müzakerelerine Mart sonunda baÅŸlamak istiyor.

Müzakereler Lisbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50.maddesinin iÅŸletilmesiyle baÅŸlayacak, ancak bunun için Parlamento'nun onayÄ± gerekiyoer.

AB marÅŸÄ± söyleyenlere uyarÄ±

Oylama sÄ±rasÄ±nda, Ä°skoç Milliyetçi Partisi'nin bazÄ± üyeleri AB MarÅŸÄ± olarak bilinen Beethoven'Ä±n 9.senfonisinin son bölümü "NeÅŸeye Övgü"yü söylemeye baÅŸlayÄ±nca, Parlamento'nun BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Lindsay Hoyle tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±lar.

Brexit BakanÄ± Davis Davis "Åžimdi, referandumda ne oy vermiÅŸ olurlarsa olsun, ülkemizin önündeki önemli görevi baÅŸarÄ±yla tamamlamak için birleÅŸme zamanÄ±" dedi.

Ä°ÅŸçi Partisi lideri Jeremy Corbyn oylamanÄ±n ardÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Twitter mesajÄ±nda "AsÄ±l mücadele ÅŸimdi baÅŸlÄ±yor. Önümüzdeki iki yÄ±l boyunca Ä°ÅŸçi Partisi, Brexit ile birlikte istihdamÄ±n, yaÅŸama ÅŸartlarÄ±nÄ±n ve ekonominin korunmasÄ± için mümkün olan tüm fÄ±rsatlarÄ± kullanacak" ifadelerini paylaÅŸtÄ±.

TasarÄ±, Lordlar KamarasÄ±'nda 20 Åžubat'tan itibaren ele alÄ±nmaya baÅŸlanacak.