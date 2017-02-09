Samsung'un batarya Ã¼retilen fabrikasÄ±nda dev yangÄ±n

Ã‡in'de bulunan ve Samsung Galaxy Note 7 modelinde kullanÄ±lan bataryalarÄ±n Ã¼retildiÄŸi fabrika alev alev yanÄ±yor

Samsung bir yandan Galaxy Note 7 modelinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± batarya faciasÄ±nÄ±n izlerini silmek için çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ederken, diÄŸer yandan yeni amiral gemisi Galaxy S8'i duyurmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Son günlerde akÄ±llÄ± telefon pazarÄ±nÄ±n odak noktasÄ± haline gelen Galaxy S8 modeli için çalÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z kesmeden devam eden Samsung, talihsiz bir olay ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

Åžirket için batarya üretimi gerçekleÅŸtiren Samsung SDI'nin yetkilisi Shin Yong-doo, fabrikada medyana gelen yangÄ±nÄ± doÄŸrularken kÄ±sa bir süre içerisinde kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±na 19 itfaiye aracÄ±nÄ±n ve 110 itfaiyecinin müdahele ettiÄŸi açÄ±klandÄ±.

shiftdelete.net'in haberine göre yangÄ±nÄ±n atÄ±k deposunda meydana gelmesi ve batarya üretim hattÄ±na herhangi bir zarar vermemiÅŸ olmasÄ±, Samsung açÄ±sÄ±ndan sevindirici bir haber oldu.