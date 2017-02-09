Pentagon'dan aÃ§Ä±klama geldi ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi artÄ±yor

Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Eric Pahon, TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±nda Suriye konusunda olumlu doÄŸrultuda bir iliÅŸki olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Pentagon’da Merkez Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± (CENTCOM) masasÄ±nda görevli sözcülerden Pahon, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, baÅŸta el-Bab olmak üzere DEAÅž’Ä±n Suriye’nin kuzeyinden temizlenmesine yönelik uzun zamandÄ±r Türk ve Amerikan yetkilileri arasÄ±nda görüÅŸmeler olduÄŸunu hatÄ±rlatarak “Türkiye ile ABD arasÄ±nda son zamanlarda özellikle de el-Bab civarÄ±nda artan bir iÅŸ birliÄŸi söz konusu. DolayÄ±sÄ±yla NATO müttefikimizle Suriye konusunda olumlu yönde bir ilerleme var.” diye konuÅŸtu.

Artan iÅŸ birliÄŸinin “aylardÄ±r devam eden görüÅŸmelerin seyriyle paralellik gösterdiÄŸini” ifade eden Pahon, daha önce Washington’un Türkiye’nin el-Bab'a yönelmesini istememesine karÅŸÄ±n ÅŸimdi Türkiye destekli güçlerin ÅŸehri almasÄ±na destek vermesinin bu olumlu yönde ilerlemenin göstergesi olduÄŸunu kaydetti.

"MÜTTEFÄ°KÄ°MÄ°Z TÜRKÄ°YE’YÄ° DEÄžERLÄ° BÄ°R ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Pahon, “Biz müttefikimiz Türkiye’yi deÄŸerli bir ortak olarak görüyoruz. Bu görüÅŸmeler (Türkiye ile ABD arasÄ±nda devam eden görüÅŸmeler) Türk kuvvetlerine daha çok ve daha yerinde destek vermemizi saÄŸladÄ±.” ifadelerini kullandÄ±.

Bu olumlu ilerlemede ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n göreve baÅŸlamasÄ±nÄ±n etkisi olup olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki sorulara cevap vermekten kaçÄ±nan sözcü, Beyaz Saray’Ä±n Pentagon’dan 30 gün içerisinde DEAÅž ile mücadele stratejisini gözden geçirme ve yeni seçenekler sunma talebine yönelik ise “Orada söz konusu olacak bir stratejinin içerisinde elbette ki Türkiye olacaktÄ±r çünkü Türkiye orada DEAÅž ile mücadele eden bir ortak. Ancak ÅŸu anda duyurulmaya hazÄ±r bir plan yok.” dedi.

Pentagon’un 30 gün sonunda nasÄ±l bir raporla Trump’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±yla ilgili detaylÄ± bilgiye sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Pahon, Türkiye ile yapÄ±lan görüÅŸmelerin söz konusu rapora katkÄ± saÄŸlayabileceÄŸini dile getirdi.

Türkiye, ABD'nin DEAÅž ile mücadeleyi bahane ederek PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantÄ±larÄ±na yardÄ±m etmesine uzun süredir itiraz ediyor.

Geçen haftalarda Pentagon'un, terör örgütü PYD/PKK'nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) zÄ±rhlÄ± araç vermesi Ankara ile Washington arasÄ±ndaki ipleri daha da germiÅŸti. Ancak Pentagon araçlarÄ±n SDG'nin Suriye Arap Koalisyonu koluna gittiÄŸini savunarak araçlarÄ±n verilmesi kararÄ±nÄ±n eski BaÅŸkan Barack Obama tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.Obama'dan görevi 20 Ocak'ta devralan Trump'Ä±n Suriye'de PYD/PKK'ya yönelik nasÄ±l bir strateji izleyeceÄŸi merak konusu.