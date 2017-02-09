Ana Sayfa | DÃœNYA 09/02/2017 07:18

Somali'nin eski BaÅŸbakanÄ± yeni CumhurbaÅŸkanÄ± oldu

Muhammed Abdullah Fermacu

Somali'de yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde kazanan eski BaÅŸbakan Muhammed Abdullah Fermacu oldu

Somali'de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerini eski BaÅŸbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazandÄ±.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi için yapÄ±lan 2. tur oylamada, görev süresi dolan CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Åžeyh Mahmud, eski BaÅŸbakan Muhammed Abdullah Fermacu ve eski CumhurbaÅŸkanÄ± Åžerif Åžeyh Ahmed yarÄ±ÅŸtÄ±.Meclisteki 329 milletvekilinden 328'inin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada, seçimleri eski BaÅŸbakan Muhammed Abdullah Fermacu kazandÄ±.Seçimlerin 1. turunda, görev süresi dolan CumhurbaÅŸkanÄ± Mahmud 88, eski BaÅŸbakan Fermacu 73, eski CumhurbaÅŸkanÄ± Åžeyh Ahmed 49, halihazÄ±rdaki BaÅŸbakan Åžermarke de 37 oyla ikinci tura geçmeye hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Ä°kinci oylamaya hak kazanan halihazÄ±rdaki BaÅŸbakan Ömer AbdurreÅŸid Ali Åžermarke, ilk turda aldÄ±ÄŸÄ± 37 oyun ardÄ±ndan adaylÄ±ktan çekilmiÅŸti.

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