ABD BaÅŸkanÄ± Trump kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¼rÃ¼nlerini satmayacak ÅŸirketi yerden yere vurdu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, kÄ±zÄ± Ivanka Trump'Ä±n kreasyonlarÄ±nÄ± satmama kararÄ± alan Nordstrom firmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, halen aktif olarak kullandÄ±ÄŸÄ± kiÅŸisel Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, kÄ±zÄ± Ivanka Trump'a "haksÄ±zlÄ±k" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"KÄ±zÄ±m Ivanka'ya Nordstrom tarafÄ±ndan büyük haksÄ±zlÄ±k yapÄ±ldÄ±. O mükemmel bir insan ve beni her zaman doÄŸruyu yapmaya yönlendiriyor. Rezalet!" ifadelerini kullanan Trump'Ä±n tweeti, birkaç saat içinde binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

BunlarÄ±n içinde ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ait kurumsal Twitter hesabÄ± "@POTUS"un da olmasÄ± dikkati çekti. PaylaÅŸÄ±mlar sürerken ÅŸirketin hisselerinde ise kÄ±sa süreli kayÄ±plar yaÅŸandÄ±.

Ülke genelinde lüks maÄŸaza zincirlerine sahip olan Nordstrom, Ivanka Trump'Ä±n kÄ±yafet, ayakkabÄ±, takÄ± ve parfüm gibi kreasyonlarÄ±nÄ± içeren "Ivanka Trump Collection"Ä±n satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± düÅŸen talep nedeniyle durduracaÄŸÄ±nÄ± geçen hafta açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ÇÄ±kar iliÅŸkisi eleÅŸtirileri gecikmedi

Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n ürünlerini satmayÄ± bÄ±rakan Nordstrom'u Twitter üzerinden hedef almasÄ±, çÄ±kar iliÅŸkisi eleÅŸtirilerini yeniden gündeme getirdi. ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n görevini kendisinin veya ailesinin çÄ±karlarÄ± için kullanamayacaÄŸÄ± vurgulanan eleÅŸtirilerde, Trump'Ä±n tweetinin bu kuralÄ± ihlal ettiÄŸi ileri sürüldü.

Washington Üniversitesi Hukuk Profesörü ve Kamu AhlakÄ± UzmanÄ± Kathleen Clark, Trump'Ä±n sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±n, Ivanka Trump'Ä±n kreasyonlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± durdurmayÄ± planlayan diÄŸer maÄŸazalarÄ± korkutabileceÄŸi gerekçesiyle "sorunlu" olduÄŸunu kaydetti.

"Burada üstü örtülü tehdit, Trump'Ä±n Nordstrom'a ya da çÄ±karÄ±larÄ±yla kesiÅŸen herkese karÅŸÄ± misilleme yapmak için elindeki tüm yetkileri kullanabilecek" diyen Clark, resmi BaÅŸkanlÄ±k hesabÄ±nÄ±n tweeti paylaÅŸmasÄ±nÄ± ise daha endiÅŸe verici bulduÄŸunu dile getirdi.