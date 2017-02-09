ABD Ä°dlib'de El Kaideye ait binayÄ± vurdu 11 Ã¶lÃ¼ var

ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°dlib'de El Kaide'ye ait olduÄŸu iddia edilen binaya dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da, 11 Ã¶rgÃ¼t mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) Sözcüsü Jeff Davis tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 3 ve 4 Åžubat'ta El Kaide'nin toplantÄ± merkezi olduÄŸu iddia edilen bir binaya iki hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlendiÄŸi ifade edildi.AçÄ±klamada, saldÄ±rÄ±larda El Kaide liderlerinden olduÄŸu iddia edilen Ebu Hani el-MÄ±sri'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11 örgüt mensubunun öldürüldüÄŸü kaydedildi. El MÄ±sri'nin Ayman el-Zewahiri ve Usama Bin Ladin gibi El Kaide liderleri ile iliÅŸkisi bulunduÄŸu iddia edildi.

Davis, açÄ±klamada, "El MÄ±sri, binlerce teröristi yetiÅŸtirip, eÄŸitip dünyanÄ±n çeÅŸitli bölgelerine gönderdiÄŸi Afganistan'da 1980 ve 90'larda birçok El Kaide kampÄ±nÄ±n inÅŸasÄ±, iÅŸletilmesinde rol aldÄ±. O ayrÄ±ca ilk intihar bombacÄ±sÄ± kullanan Sunni grup olan MÄ±sÄ±r Ä°slami cihadÄ±n kurucularÄ±ndandÄ±." ifadesini kullandÄ±.ABD uçaklarÄ±nÄ±n örgüte ait birçok toplantÄ± alanÄ±nÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Davis "Teröristlerin Suriye'de yuvalanmasÄ±nÄ± engelleyecek eylemlerimize devam edeceÄŸiz." ifadesine yer verdi.