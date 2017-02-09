Brezilya'da polis memurlarÄ± Temsilciler Meclisini iÅŸgal etti

Brezilya'nÄ±n baÅŸkenti Brasilia'da emeklilik yaÅŸÄ± ve yardÄ±mlarÄ± ile ilgili yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto eden polis memurlarÄ±, Temsilciler Meclisi'ni iÅŸgal etti

Temsilciler Meclisi binasÄ±nÄ±n önünde Brezilya Polis MemurlarÄ± BirliÄŸi (UPB) tarafÄ±ndan organize edilen gösteride, 3 bin polis memuru 1988 AnayasasÄ±'ndan bu yana sosyal güvenlik sistemindeki en büyük deÄŸiÅŸiklik olacak yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti.Gösteriye katÄ±lan polis memurlarÄ±, Meclis Genel Kurulu'na açÄ±lan yeÅŸil odaya ulaÅŸmak istedi. YeÅŸil odaya giden tüneldeki bariyerleri kÄ±ran polis memurlarÄ±na, meclis güvenliÄŸi tünelde biber gazÄ± ile müdahalede bulundu.

"Meclis güvenliÄŸine silah çekildi"

Genel kurula girmesine izin verilmeyen polis memurlarÄ±ndan birinin meclis güvenliÄŸine silah çektiÄŸini aktaran Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Rodrigo Maia, "Orada bu meclisin resmi görevlisine karÅŸÄ± bir silah vardÄ±." dedi.Meclis güvenliÄŸinin biber gazÄ± kullanmasÄ± üzerine bazÄ± protestocu polis memurlarÄ± kapÄ±lara ÅŸiÅŸeler attÄ±. Meclis giriÅŸlerini bariyerler ile kapatan meclis güvenliÄŸi, yeÅŸil odayÄ± ve genel kurul salonunu boÅŸalttÄ±.