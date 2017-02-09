Ana Sayfa | DÃœNYA 09/02/2017 07:43

Teknoloji devlerinin Trump'a yaptÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Donald Trump

AmerikalÄ± teknoloji devlerinin, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump iÃ§in dÃ¼zenlenen devir-teslim etkinliklerine baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Politico'nun haberine göre, Trump'Ä±n göçmenlik politikalarÄ±na ÅŸiddetle karÅŸÄ± çÄ±kan teknoloji ÅŸirketleri, 20 Ocak'ta yapÄ±lan devir-teslim törenine hem mali hem teknik destek verdi.

Microsoft'tan hem baÄŸÄ±ÅŸ hem teknik destek

Federal Etik Bürosu'na beyan edilen belgelere dayandÄ±rÄ±lan haberde, Microsoft'un Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devralmasÄ± kapsamÄ±nda düzenlenen etkinliklere 250 bin dolarlÄ±k baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ve bedeli aynÄ± miktara yakÄ±n hizmeti ücretsiz sunduÄŸu belirtildi.

Google ve Amazon'un baÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ± belli deÄŸil

Google ve Amazon'un baÄŸÄ±ÅŸta bulunan diÄŸer ÅŸirketler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen haberde, baÄŸÄ±ÅŸ miktarlarÄ± belli olmayan iki ÅŸirketin etkinlikler için ücretsiz teknik hizmet saÄŸladÄ±ÄŸÄ± da kaydedildi.

Facebook

Habere göre, sosyal medya devi Facebook ise Trump'Ä±n devir-teslim etkinliklerine ücretsiz Instagram fotoÄŸraf kabinleriyle destek verdi. Para baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapmayan ÅŸirket aynÄ± hizmeti hem Demokrat hem Cumhuriyetçi partilerin ulusal kongreleri için ücretsiz olarak saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Twitter ve Uber baÄŸÄ±ÅŸ yapmadÄ±

Twitter ve Uber ise Politico'ya yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda, Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k töreni için herhangi bir baÄŸÄ±ÅŸta bulunmadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Bununla birlikte, baÄŸÄ±ÅŸ belgelerinin gelecek günlerde kamuoyuna açÄ±klanmasÄ±yla Trump'Ä±n devir-teslim törenlerine destek veren diÄŸer ÅŸirketler gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na çÄ±kabilir.AdÄ± geçen ÅŸirketlerin aralarÄ±nda bulunduÄŸu 100'e yakÄ±n firma, hafta baÅŸÄ±nda Trump'Ä±n 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasaÄŸÄ±nÄ±n, ABD AnayasasÄ±'nÄ± ihlal ettiÄŸini savunan ortak bir bildiri yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. Bildiri, Trump'Ä±n kararÄ±nÄ±n Federal bir mahkeme tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ± takiben açÄ±lan temyiz davasÄ± kapsamÄ±nda San Francisco'daki 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesine sunulmuÅŸtu.

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