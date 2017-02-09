Ä°srail'den Gazze'ye yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ä°srail ordusunun Gazze'nin Refah bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 5'inin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sözcüsü EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°srail'in Refah bölgesine düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Husam es-Sufi (24) ile Muhammed Enver el-Akra (38) isimli iki Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Görgü tanÄ±klarÄ± da Ä°srail'in hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Gazze-MÄ±sÄ±r arasÄ±ndaki bir tünelin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.