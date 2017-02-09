Ä°srail'den Gazze'ye yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±sÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Brezilya'nÄ±n baÅŸkenti Brasilia'da emeklilik yaÅŸÄ± ve yardÄ±mlarÄ± ile ilgili yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto eden polis memurlarÄ±, Temsilciler Meclisi'ni iÅŸgal etti