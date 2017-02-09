Hulusi Akar'dan bÃ¼yÃ¼k talimat O bÃ¶lgeden gitmeyin Ã§ekin Ã§ocuklarÄ±

El Bab harekatÄ±nÄ± Genelkurmay'dan bizzat yÃ¶neten ve Ä°HA'larla canlÄ± izleyen Orgeneral Hulusi Akar, operasyon iÃ§in "O bÃ¶lgeden gitmeyin, kaybÄ± gÃ¶ze almayÄ±n, Ã§ekin Ã§ocuklarÄ±" gibi talimatlarda bulunmuÅŸ.

El Bab'Ä±n en kritik iki noktasÄ± olan Akil Tepe ve Hastane Tepe'inin ele geçirildiÄŸi operasyonun ayrÄ±ntÄ±larÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Operasyonu gece boyunca Genelkurmay KarargahÄ±ndan yöneten Hulusi Akar, sahadaki askerlere anlÄ±k talimatlar verdi. Milliyet gazetesi yazarÄ± Serpil Çevikcan o gece yaÅŸananlarÄ± köÅŸesine taÅŸÄ±dÄ±. Ä°ÅŸte Çevikcan'Ä±n aktardÄ±ÄŸÄ± o kritik bilgiler: "Askeri kaynaklardan edindiÄŸim bilgilere göre, kritik önemdeki bu operasyonlarÄ± Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar bizzat yönetti. CanlÄ± yayÄ±ndan geliÅŸmeleri izleyen Hulusi Akar, "Åžurada DAEÅž'liler hareket ediyor, havan atÄ±ÅŸÄ±na hazÄ±rlanÄ±yorlar, bir anda oradan süratle hareket etsinler", "Oradan gitmesinler saÄŸa yönelsinler, o bölgeden giderlerse anÄ±nda etkisiz hale getirirler", "O bölgeden gitmesinler, sakÄ±n kaybÄ± göze almayÄ±n, çekin çocuklarÄ±." ÅŸeklinde talimatlar verdi. Ä°HA görüntüleri izlenerek, operasyonun daha etkin ve kÄ±sa sürede yürütülmesini saÄŸladÄ±.