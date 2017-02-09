ABD koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ DEAÅž El Bab'da Ã§ok zor durumda destek veriyoruz

ABD'nin koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay John Dorrian, TÃ¼rk askerinin ÅŸehir savaÅŸÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± El Bab operasyonuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaparak "DEAÅž El Bab'da Ã§ok zor durumda, havadan destek veriyoruz" dedi.

ABD öncülüÄŸündeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, terör örgütü DEAÅž'Ä±n El Bab'da çok zor durumda olduÄŸunu ve ÅŸehirde tutunmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± için çok fazla militan ve kaynak kaybedeceÄŸini söyledi. Dorrian, Pentagon'a video konferans yöntemiyle baÄŸlanarak, Irak ve Suriye'de DEAÅž'a yönelik düzenlenen operasyonlar hakkÄ±nda bilgi verdi. ABD öncülüÄŸündeki koalisyon uçaklarÄ±nÄ±n 1 Ocak'tan bu yana El Bab'da DEAÅž'a ait mevzilere 35 hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlediÄŸini ve 101 adet mühimmat bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan John Dorrian, Türkiye ile DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun askeri liderlerinin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda icra ettiÄŸi operasyonlar konusunda günlük olarak koordinasyon yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Albay Dorrian, yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirmede El Bab ile ilgili ÅŸu ifadelere yer verdi: "Türkiye ve Türkiye destekli kuvvetlerin kuzeyden ÅŸehre girmesi, koalisyonun havadan vurmasÄ± ve rejimin güneyden yaklaÅŸmasÄ± ile düÅŸman El Bab'da çok zor durumda. Åžehre giren Türk kuvvetlerini ve destekledikleri kuvvetleri tehdit eden DEAÅž savaÅŸçÄ±larÄ±nÄ± ve kaynaklarÄ±nÄ± vurmak üzere El Bab'Ä±n içinde ve yakÄ±nlarÄ±nda birçok hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenledik."