Ana Sayfa | DÃœNYA 09/02/2017 17:31

Suriye'de iÃ§ savaÅŸÄ± iÃ§in dikilen anÄ±t tartÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor


Suriye'de sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸÄ±n etkilerini anlatmak iÃ§in Almanya'ya dikilen heykelin Halep'te Ã§ekilen fotoÄŸraftan esinlenerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Suriye asÄ±llÄ± Alman sanatçÄ± Manaf Halbouni tarafÄ±ndan yapÄ±lan dizayn anÄ±t, Halep'te çekilen otobüslerin diklemesine yerleÅŸtirilmesiyle oluÅŸturulmuÅŸ bir barikatÄ±n fotoÄŸrafÄ±ndan esinleniyor.AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 50 protestocunun eylem yaptÄ±ÄŸÄ± anÄ±t, Dresden'deki Frauenkirche kilisesinin önünde bulunuyor.AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Alternatif Parti'nin üyelerinden oluÅŸan protestocular, anÄ±tÄ±n sanatsal bir deÄŸerinin olmadÄ±ÄŸÄ± ve tamamen politik olduÄŸu görüÅŸünü savunuyor. Frauenkirche kilisesi papazÄ± ise, bazÄ± kiÅŸilerin anÄ±tÄ± 'hurda' ve 'dejeneratif' olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun Hitler dönemini çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

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ABD koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ DEAÅž El Bab'da Ã§ok zor durumda destek veriyoruz

ABD'nin koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay John Dorrian, TÃ¼rk askerinin ÅŸehir savaÅŸÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± El Bab operasyonuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaparak "DEAÅž El Bab'da Ã§ok zor durumda, havadan destek veriyoruz" dedi.


Son dakika Fransa'da nÃ¼kleer santralde patlama

Fransa'da nÃ¼kleer santralde bir patlama gerÃ§ekleÅŸti. Patlamada Ã¶len ve yaralanan olmadÄ±.


Hulusi Akar'dan bÃ¼yÃ¼k talimat O bÃ¶lgeden gitmeyin Ã§ekin Ã§ocuklarÄ±

El Bab harekatÄ±nÄ± Genelkurmay'dan bizzat yÃ¶neten ve Ä°HA'larla canlÄ± izleyen Orgeneral Hulusi Akar, operasyon iÃ§in "O bÃ¶lgeden gitmeyin, kaybÄ± gÃ¶ze almayÄ±n, Ã§ekin Ã§ocuklarÄ±" gibi talimatlarda bulunmuÅŸ.