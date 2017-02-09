Suriye'de iÃ§ savaÅŸÄ± iÃ§in dikilen anÄ±t tartÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Suriye'de sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸÄ±n etkilerini anlatmak iÃ§in Almanya'ya dikilen heykelin Halep'te Ã§ekilen fotoÄŸraftan esinlenerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Suriye asÄ±llÄ± Alman sanatçÄ± Manaf Halbouni tarafÄ±ndan yapÄ±lan dizayn anÄ±t, Halep'te çekilen otobüslerin diklemesine yerleÅŸtirilmesiyle oluÅŸturulmuÅŸ bir barikatÄ±n fotoÄŸrafÄ±ndan esinleniyor.AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 50 protestocunun eylem yaptÄ±ÄŸÄ± anÄ±t, Dresden'deki Frauenkirche kilisesinin önünde bulunuyor.AÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Alternatif Parti'nin üyelerinden oluÅŸan protestocular, anÄ±tÄ±n sanatsal bir deÄŸerinin olmadÄ±ÄŸÄ± ve tamamen politik olduÄŸu görüÅŸünü savunuyor. Frauenkirche kilisesi papazÄ± ise, bazÄ± kiÅŸilerin anÄ±tÄ± 'hurda' ve 'dejeneratif' olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun Hitler dönemini çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.