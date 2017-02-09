Ana Sayfa | DÃœNYA 09/02/2017 19:21

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres TÃ¼rkiye'ye geliyor

Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, TÃ¼rkiye'yi ziyaret edecek

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 10 ve 11 Åžubat 2017 tarihlerinde Türkiye'ye çalÄ±ÅŸma ziyareti gerçekleÅŸtirecek.BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgilere göre 1 Ocak 2017 tarihinde görevini devralan BM Genel Sekreteri Guterres'in yeni unvanÄ±yla Türkiye'ye ilk kez gerçekleÅŸtireceÄŸi ziyarette Türkiye ve BM arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸi iliÅŸkileri tüm veçheleriyle ele alÄ±nacak. GörüÅŸmelerde baÅŸta KÄ±brÄ±s, OrtadoÄŸu'daki geliÅŸmeler ve insani durum olmak üzere güncel uluslararasÄ± ve bölgesel konular üzerinde kapsamlÄ± görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak.

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