FlaÅŸ DAEÅž'in Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Afganistan'Ä±n doÄŸusunda dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, terör örgütü DEAÅž yöneticisi HafÄ±z Munib'in, ülkenin doÄŸusunda NATO kuvvetleriyle ortak gerçekleÅŸtirilen operasyonda öldürüldüÄŸü bildirildi.Öldürülen Munib'in, son günlerde baÅŸkent Kabil'de Hazara Åžiilerine yönelik düzenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n organizatörü olduÄŸu kaydedilen açÄ±klamada, operasyonun Devlet BaÅŸkanÄ± AÅŸraf Gani'nin talimatÄ± üzerine yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da vurgulandÄ±.