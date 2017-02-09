Ana Sayfa | DÃœNYA 09/02/2017 19:53

FlaÅŸ DAEÅž'in Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

daeÅŸ lideri

Afganistan'Ä±n doÄŸusunda dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'in Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Afganistan Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, terör örgütü DEAÅž yöneticisi HafÄ±z Munib'in, ülkenin doÄŸusunda NATO kuvvetleriyle ortak gerçekleÅŸtirilen operasyonda öldürüldüÄŸü bildirildi.Öldürülen Munib'in, son günlerde baÅŸkent Kabil'de Hazara Åžiilerine yönelik düzenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n organizatörü olduÄŸu kaydedilen açÄ±klamada, operasyonun Devlet BaÅŸkanÄ± AÅŸraf Gani'nin talimatÄ± üzerine yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da vurgulandÄ±.

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Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres TÃ¼rkiye'ye geliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, TÃ¼rkiye'yi ziyaret edecek


Suriye'de iÃ§ savaÅŸÄ± iÃ§in dikilen anÄ±t tartÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Suriye'de sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸÄ±n etkilerini anlatmak iÃ§in Almanya'ya dikilen heykelin Halep'te Ã§ekilen fotoÄŸraftan esinlenerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


ABD koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ DEAÅž El Bab'da Ã§ok zor durumda destek veriyoruz

ABD'nin koalisyon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay John Dorrian, TÃ¼rk askerinin ÅŸehir savaÅŸÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± El Bab operasyonuyla ilgili aÃ§Ä±klama yaparak "DEAÅž El Bab'da Ã§ok zor durumda, havadan destek veriyoruz" dedi.