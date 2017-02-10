Eyfel kulesi terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± cam duvarla korunacak

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi terÃ¶r tehlikesine karÅŸÄ± cam duvarla korumaya alÄ±nacak

Kentin belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n ofisinden yapÄ±lan açÄ±klamada 2.5 metre yükseklikte olmasÄ± planlanan cam duvarÄ±n, Euro 2016 futbol turnuvasÄ± için yapÄ±lan metal parmaklÄ±ÄŸÄ±n yerini alacaÄŸÄ± ifade edildi.

20 milyon euro'ya mal olmasÄ± beklenen duvarÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ±n bu yÄ±l içinde baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te 2015 yÄ±lÄ±nda meydana gelen eÅŸ zamanlÄ± saldÄ±rÄ±larda 130 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

2016 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±nda Nice kentinde gerçekleÅŸen bir baÅŸka saldÄ±rÄ±da ise Bastille Günü'nü kutlayan kalabalÄ±ÄŸÄ±n üzerine bir tÄ±r sürülmüÅŸ, olayda 86 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

YÄ±lda 6 milyon kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi Eyfel Kulesi'ne yapÄ±lacak cam duvarÄ±n, "saldÄ±rÄ± amacÄ±ndaki kiÅŸileri ya da araçlarÄ±" durdurma potansiyeline sahip olacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Kentin turizm iÅŸlerinden sorumlu yetkilisi olan Jean-Francois Martins, "Paris'te terör tehdidi halen yüksek, bu nedenle Eyfel Kulesi gibi özel noktalarda güvenlik önlemleri alÄ±nmalÄ±" dedi.

Mevcut metal bariyerlerin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan Martins, "üç amacÄ±mÄ±z var; görüntüyü düzeltmek, alana daha kolay eriÅŸilmesini saÄŸlamak ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ve ziyaretçilerin güvenliÄŸini artÄ±rmak" dedi.

GeçtiÄŸimiz ay içinde yine Paris'in sembol noktalarÄ±ndan biri olan Louvre Müzesi'nde güvenliÄŸi saÄŸlayan askerlere, elinde iki kesici alet olan biri saldÄ±rmak istemiÅŸti.