Fransa'da yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri Ã¶ncesinde bÃ¼yÃ¼k ÅŸÃ¼phe

Fransaâ€™da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±â€™nÄ±n, DÄ±ÅŸ Ä°stihbarat Servisi (DGSE) raporlarÄ± doÄŸrultusunda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelecek olasÄ± bir siber saldÄ±rÄ±dan endiÅŸe duyduÄŸu bildirildi

Fransa’da skandal haberleri ortaya çÄ±karmasÄ±yla ünlü Le Canard Enchaine gazetesi, DGSE raporlarÄ± doÄŸrultusunda CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande’Ä±n önümüzdeki haftalar içinde konuyu görüÅŸmek için Savunma Konseyi’ni Elysee SarayÄ±’nda toplayacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

"Rus gizli servisinin, Trump’Ä±n seçimi kazanmasÄ±ndaki rolüne inanÄ±lÄ±yor"

DGSE’nin, Rus gizli servisinin, ABD’de Donald Trump’Ä±n seçimi kazanmasÄ±nda önemli rolü olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden gazete, Fransa’da nisan ve mayÄ±s ayÄ±nda iki turlu düzenlenecek seçimlerde de siber saldÄ±rÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göz ardÄ± edilmediÄŸini kaydetti.FransÄ±z gazetesi, Elysee SarayÄ±’ndan bir yetkilinin, “Savunma Konseyi’nin önümüzdeki haftalarda düzenlenecek bir toplantÄ±sÄ±nda konu gündeme gelecek.'' ÅŸeklindeki sözüne yer verdi.