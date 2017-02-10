Ana Sayfa | DÃœNYA 10/02/2017 07:39

Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka'ya darbe Ã¼stÃ¼ne darbe

Ivanka

ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka iÅŸ hayatÄ±nda kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nler geÃ§iriyor

ABD'nin lüks moda perakendecilerinden Nordstrom ve Neiman Marcus'un, Ivanka Trump'Ä±n kreasyonlarÄ±nÄ± satmama kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TJ Maxx ve Marshalls frmalarÄ± da Ivanka'yÄ± boykot etme kararÄ± aldÄ±.

FirmanÄ±n, Trump'a ait bazÄ± ürünleri çöpe attÄ±ÄŸÄ±, geri kalanlarÄ± ise raflarÄ±n gerisine sakladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. New York Times gazetesinin haberine göre; "TJX Companies" bünyesindeki ÅŸirketler, çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yazÄ±lÄ± açÄ±klama göndererek, Trump'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n ürünlerinin raflardan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

NY Times'a konuÅŸan bir maÄŸaza çalÄ±ÅŸanÄ±, ilk kez bir markanÄ±n kÄ±yafetlerinin çöpe atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸünü söyledi. Önceki gün gelen boykot haberlerine Ivanka'nÄ±n baÅŸkan babasÄ± Donald Trump sert tepki göstermiÅŸti. Donald Trump; Twitter üzerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda "KÄ±zÄ±m Ivanka'ya Nordstrom tarafÄ±ndan büyük bir haksÄ±zlÄ±k yapÄ±ldÄ±. O mükemmel bir insan ve beni her zaman doÄŸru olan ÅŸeyi yapmak için yönlendiriyor. Rezalet!" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Trump'Ä± destekleyen sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± Nordstrom'u boykot etme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

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