TÃ¼rklerin tatil iÃ§in gittiÄŸi adada felaket yaÅŸandÄ± en az 7 Ã¶lÃ¼ var

TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±n da tatil iÃ§in gittiÄŸi Endonezya'nÄ±n Bali adasÄ±nda toprak kaymasÄ± oldu. Olay sonucunda en az 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

AdanÄ±n kuzey doÄŸusunda bulunan Songan köyünde yaÅŸanan olayda iki kiÅŸi ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±.Ulusal Afet Yönetimi Kurulu Sözcüsü, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸmurlarÄ±n tetiklediÄŸi heyelanÄ±n yerel saatle 23:00 (TSÄ°18:00) dolaylarÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirttiKÄ±zÄ±l Haç’a mensup yarÄ±m çalÄ±ÅŸanlarÄ±, askerler ve polis hayatta kalanlarÄ± kurtarmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.Heyelan nedeniyle 5 evin yerle bir olduÄŸu bildirildi.Kurbanlar arasÄ±nda biri 7 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z çocuÄŸu, diÄŸeri 1 yaÅŸÄ±nda bir bebek ile annelerinin de olduÄŸu belirtildi.