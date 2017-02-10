Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi koordinatlara uyduk

Rusya'nÄ±n TÃ¼rk askerlerini vurmasÄ± Ã¼zerine Kremlin'den aÃ§Ä±klama geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov , "Rus savaÅŸ uçaklarÄ± Türkiye'nin verdiÄŸi koordinatlar doÄŸrultusunda hareket ediyordu" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan arasÄ±nda dün yapÄ±lan telefon görüÅŸmesinin yapÄ±cÄ± geçtiÄŸini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, liderlerin El Bab'da yaÅŸanan olayÄ± uzun süre ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ da olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, "Bu tamamen istem dÄ±ÅŸÄ± meydana gelen bir olay, bir kazadÄ±r." dedi.