Ana Sayfa | DÃœNYA 10/02/2017 12:45

Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi koordinatlara uyduk


Rusya'nÄ±n TÃ¼rk askerlerini vurmasÄ± Ã¼zerine Kremlin'den aÃ§Ä±klama geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov , "Rus savaÅŸ uçaklarÄ± Türkiye'nin verdiÄŸi koordinatlar doÄŸrultusunda hareket ediyordu" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan arasÄ±nda dün yapÄ±lan telefon görüÅŸmesinin yapÄ±cÄ± geçtiÄŸini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, liderlerin El Bab'da yaÅŸanan olayÄ± uzun süre ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ da olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, "Bu tamamen istem dÄ±ÅŸÄ± meydana gelen bir olay, bir kazadÄ±r." dedi.

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Bali adasÄ±

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