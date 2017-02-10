PKK iÃ§indeki Ezidiler silah bÄ±rakÄ±yor

Mesut Barzani terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK etkisindeki "Ezidhan Savunma Birliklerinin" PeÅŸmerge'ye kaÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ezidilerin PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesine geÃ§mesine izin veren Barzani, 4 bin 500 kiÅŸiyi bulduklarÄ±nÄ± belirtti.

Irak'Ä±n Musul iline baÄŸlÄ± Sincar ilçesindeki PeÅŸmerge KomutanÄ± KasÄ±m ÅžeÅŸo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'nin terör örgütü PKK etkisindeki "Ezidhan Savunma Birliklerinin" PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesine geçmesine onay verdiÄŸini belirtti.ÅžeÅŸo, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Kürdistan Bölgesi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani, Åžengal'de (Sincar) sayÄ±larÄ± 4 bin 500'ü bulan Ezidhan Savunma Birliklerinin PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesine geçmesine rÄ±za gösterdi ve sürecin baÅŸlatÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi." dedi.Sincar'daki Ezidi silahlÄ± gücünün PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanmasÄ±nÄ±n IKBY'deki ekonomik kriz nedeniyle aÅŸamalÄ± olarak hayata geçirileceÄŸini aktaran ÅžeÅŸo, "PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± mevcut ekonomik krizden dolayÄ± sadece bin 700 silahlÄ± gücün alÄ±nabileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Tüm silahlÄ± gücün bakanlÄ±ÄŸa alÄ±nmasÄ± için giriÅŸimler devam ediyor." ifadelerini kullandÄ±. Sincar'da PKK saflarÄ±na katÄ±lan Ezidilerin fÄ±rsatÄ±nÄ± bulduklarÄ± takdirde örgütten kaçÄ±p PeÅŸmerge güçlerine teslim olduÄŸunu söyleyen ÅžeÅŸo, "Örgüt saflarÄ±na kendi rÄ±zasÄ±yla veya zorla katÄ±lmÄ±ÅŸ olmalarÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, silah bÄ±rakÄ±p gelmek isteyen tüm militanlara kapÄ±larÄ±mÄ±z açÄ±k. Gelen militanlara her türlü kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±yoruz. Her gün onlarca Ezidi silah bÄ±rakÄ±p, PeÅŸmerge'ye sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor." diye konuÅŸtu.Terör örgütü saflarÄ±nda yer alan Ezidilere çaÄŸrÄ± yapan ÅžeÅŸo, "EÄŸer PKK ile kalmayÄ± tercih ederlerse, Åžengal'de yerlerinin olmayacaÄŸÄ±nÄ± çok iyi bilmeleri gerekiyor. PiÅŸman olup silah bÄ±raktÄ±klarÄ± takdirde onlarÄ± iyi bir ÅŸekilde karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.