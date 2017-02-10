Ana Sayfa | DÃœNYA 10/02/2017 13:47

Endonezya'da heyelan faciasÄ± 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti


Endonezya'da Bali adasÄ±nda 3 kÃ¶yÃ¼ yerle bir eden heyelan faciasÄ± 12 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu.

Endonezya'da Bali adasÄ±nda gerçekleÅŸen heyelanlarda 2 çocuÄŸun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Bali'de ÅŸiddetli yaÄŸmurlardan kaynaklanan heyelanlar, Bangali bölgesindeki daÄŸlÄ±k bölgelerdeki üç köyü vurdu. Heyelanlanda 2'si çocuk 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Heyelanda 5 evin de toprak altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Yetkililer, Bali'de ÅŸiddetli yaÄŸmurlarÄ±n devam etmesini beklediklerini ve insanlarÄ±n sel ve heyelan risklerine karÅŸÄ± tedbir almalarÄ± gerektiÄŸini bildirdi. Öte yandan, Bali, Endonezya'nÄ±n turistik mekanlarÄ±ndan; beyaz kumsallarÄ± ve yemyeÅŸil ormanlarÄ±yla biliniyor. TakÄ±madalardan oluÅŸan Endonezya'da yaÄŸmurlar genellikle sellere ve heyelanlara neden oluyor.

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PKK iÃ§indeki Ezidiler silah bÄ±rakÄ±yor

Mesut Barzani terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK etkisindeki "Ezidhan Savunma Birliklerinin" PeÅŸmerge'ye kaÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ezidilerin PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesine geÃ§mesine izin veren Barzani, 4 bin 500 kiÅŸiyi bulduklarÄ±nÄ± belirtti.


Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi koordinatlara uyduk

Rusya'nÄ±n TÃ¼rk askerlerini vurmasÄ± Ã¼zerine Kremlin'den aÃ§Ä±klama geldi.

Bali adasÄ±

TÃ¼rklerin tatil iÃ§in gittiÄŸi adada felaket yaÅŸandÄ± en az 7 Ã¶lÃ¼ var

TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±n da tatil iÃ§in gittiÄŸi Endonezya'nÄ±n Bali adasÄ±nda toprak kaymasÄ± oldu. Olay sonucunda en az 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti