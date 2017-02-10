Endonezya'da heyelan faciasÄ± 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Endonezya'da Bali adasÄ±nda 3 kÃ¶yÃ¼ yerle bir eden heyelan faciasÄ± 12 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu.

Endonezya'da Bali adasÄ±nda gerçekleÅŸen heyelanlarda 2 çocuÄŸun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Bali'de ÅŸiddetli yaÄŸmurlardan kaynaklanan heyelanlar, Bangali bölgesindeki daÄŸlÄ±k bölgelerdeki üç köyü vurdu. Heyelanlanda 2'si çocuk 12 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Heyelanda 5 evin de toprak altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Yetkililer, Bali'de ÅŸiddetli yaÄŸmurlarÄ±n devam etmesini beklediklerini ve insanlarÄ±n sel ve heyelan risklerine karÅŸÄ± tedbir almalarÄ± gerektiÄŸini bildirdi. Öte yandan, Bali, Endonezya'nÄ±n turistik mekanlarÄ±ndan; beyaz kumsallarÄ± ve yemyeÅŸil ormanlarÄ±yla biliniyor. TakÄ±madalardan oluÅŸan Endonezya'da yaÄŸmurlar genellikle sellere ve heyelanlara neden oluyor.