TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 4 kiÅŸi yakalandÄ±

Fransa'da terÃ¶rle mÃ¼cadele timleri saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 4 kiÅŸiyi yakaladÄ±

FransÄ±z basÄ±nÄ±nda güvenlik kaynaklarÄ±na dayandÄ±rÄ±larak çÄ±kan haberlere göre, sabah saatlerinde terörle mücadele timleri, Montpellier ÅŸehrinde bulunan bir apartman dairesine baskÄ±n düzenledi. Uzun süredir takip edilen bir kiÅŸinin yakalanmasÄ± amacÄ±yla düzenlenen baskÄ±nda, biri 16 yaÅŸÄ±nda bir genç kÄ±z olmak üzere, 4 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Genç kÄ±zÄ±n bir süredir sosyal medya üzerinden takibe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve Suriye’ye gitmek üzere olduÄŸu bildirildi.

EVDE LABORATUVAR VAR

Evde yapÄ±lan aramada, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda kullanÄ±labilecek patlayÄ±cÄ±lar ve bu maddeleri ürettikleri bir laboratuvarÄ±n bulunduÄŸu ifade edildi. Evde ele geçirilen kimyevi maddelerin intihar saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphesi doÄŸurduÄŸuna deÄŸinen güvenlik kaynaklarÄ±, 4 kiÅŸinin ‘saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içerisinde olan kiÅŸiler’ kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

FransÄ±z basÄ±nÄ± olayÄ± yeni bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n önlendiÄŸi ÅŸeklinde duyurdu. Terörle mücadele timlerinin, yakalanan kiÅŸilerden birinin fazla miktarda aseton satÄ±n almasÄ± sonrasÄ± harekete geçtikleri kaydedildi. 16, 20, 26 ve 33 yaÅŸlarÄ±ndaki 4 kiÅŸinin sorgularÄ± devam ediyor.