Ana Sayfa | DÃœNYA 11/02/2017 08:27

Dalgalar kÄ±yÄ±ya vurdu deÄŸeri tam 230 milyon TL


Ä°ngiltere'nin iki plajÄ±nda bulunan 360 kilogram kokainin deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 50 milyon sterlin yani yaklaÅŸÄ±k 230 milyon TÃ¼rk LirasÄ±.

NCA, kokainin konduÄŸu çantalarÄ±n ve bidonlarÄ±n Great Yarmouth ve Caister yakÄ±nlarÄ±ndaki plajlarda bulunduÄŸunu duyurdu. Sahile vuran çantalarÄ± gören biri Norfolk polisine haber verdi. NCA daha sonra olaya el koydu. NCA'nÄ±n sÄ±nÄ±r güvenliÄŸinden sorumlu yetkilisi Matthew Rivers "SÄ±nÄ±r güvenliÄŸi, sahil güvenlik ekipleri ve Norfolk polisiyle birlikte çantalarÄ±n nasÄ±l buraya geldiÄŸini anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. BurasÄ±nÄ±n çantalarÄ±n ulaÅŸmasÄ± hedeflenen nokta olmasÄ± düÅŸük olasÄ±lÄ±k" dedi.

 

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