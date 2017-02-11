Esad'tan flaÅŸ gÃ¼venli bÃ¶lge aÃ§Ä±klamasÄ±

Esad Suriye'de Trump ile iÅŸbirliÄŸi yaparak gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmanÄ±n gerÃ§ekÃ§i olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve evlerinden olanlarÄ±n yerleÅŸtirileceÄŸi bu bölgelere silahlÄ± gruplarÄ±n saldÄ±rabileceÄŸine dikkat çekti. Esad, Washington'Ä±n Åžam ile iÅŸbirliÄŸi yapmasÄ± ve hükümetin egemenliÄŸini tanÄ±masÄ± halinde ABD askerlerinin DAEÅž'le mücadele etmek için ülkesine gelebileceÄŸini söyledi. Esad, "Suriye'de güvenli bölgeler oluÅŸturmaktansa istikrar saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸmak daha pratik ve daha uygulanabilir bir fikir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.