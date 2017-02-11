Trump'Ä±n Japonya BaÅŸbakanÄ±'na karÅŸÄ± davranÄ±ÅŸÄ± olay oldu

Japonya BaÅŸbakanÄ± Abe ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Abe konuÅŸurken Trump'Ä±n kulaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n takÄ±lÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe'nin Beyaz Saray'daki ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda ilginç bir olay yaÅŸandÄ±. Abe basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Japonca konuÅŸurken Trump'Ä±n kulaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n takÄ±lÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve Japon liderin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n bir bölümünün tercümesini dinlemediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

DÄ°KKATLÄ°CE DÄ°NLÄ°YORMUÅž GÄ°BÄ° GÖRÜNDÜ

Buna raÄŸmen Abe'nin konuÅŸmasÄ±nÄ± dikkatlice dinliyormuÅŸ gibi görünen ve Japon BaÅŸbakan'Ä±n sözlerine onay verircesine sÄ±k sÄ±k kafasÄ±nÄ± sallayan Trump, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ilerleyen dakikalarÄ±nda kulaklÄ±k kullanmaya baÅŸladÄ±. Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Huckabee Sanders, Trump'Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda kulaklÄ±k takÄ±p takmadÄ±ÄŸÄ±na dair soruya, "O anlarda kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Ama Abe'nin konuÅŸma metnini gördü ve basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan önce detaylÄ± bir görüÅŸme yaptÄ±lar" diye yanÄ±t verdi.

ELÄ°NÄ° BIRAKMADI

Ä°ki liderin Beyaz Saray'daki görüÅŸme öncesinde tokalaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anÄ±n görüntüleri de sosyal medyada ilgi çekti. Birçok sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±, Trump ve Abe'nin el sÄ±kÄ±ÅŸma süresinin uzunluÄŸu konusunda espri yaparken; bazÄ±larÄ± da ABD liderinin birkaç kez Japon BaÅŸbakan'Ä±n kolunu çekmesinin ilginç bir görüntü oluÅŸturduÄŸunu belirtti. TokalaÅŸma sonunda Abe'nin gözlerini devirerek baÅŸka tarafa bakmasÄ± ise bir diÄŸer espri malzemesi oldu.